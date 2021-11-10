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影／台灣歐吉桑遊金門 9天8夜環島走遍各知名景點

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
台灣一群壽險退休人員組團徒步遊金門，團長羅文增說，大家隨身還帶著國旗拍照，展現愛國心。記者蔡家蓁／攝影
台灣一群壽險退休人員組團徒步遊金門，團長羅文增說，大家隨身還帶著國旗拍照，展現愛國心。記者蔡家蓁／攝影

台灣一群平均年齡60多歲的壽險公司退休人員，近日組團9天8夜徒步遊金門，12個人全程未搭乘交通工具，靠雙腳走遍金門海岸線，團長羅文增說，他們過去都相約出國，如今因疫情受阻，所以決定改到金門走到哪玩到哪，住到哪，大家都說金門好好玩，有機會還會再來！

這群志同道合的老同事，從11月2日到金門，以徒步環島的方式走遍金門的大小景點，雖然都有點年紀，但他們身著專業的配備，走起路來不輸年輕小伙，到處趴趴走，不少民眾看到都比讚給予肯定。

羅文增說，他們這一團共12人，都是昔日的老同事，平均年齡約60多歲，年齡最大的已70歲，最小的則是55歲，每天約步行16至18公里，旅遊兼運動，為了讓大家更有效率，他事先都有做功課與規劃路線，所以走到哪、玩到哪，吃住也在那邊，大家都說玩得深入、很有意思。

羅文增說，以前他們都會定期出國，但去年5月受疫情影響，大家改深入遊台灣，幾乎每1-2個月都會挑個離島徒步旅遊，至今已走了不少地方，他提及，金門充滿歷史文化與戰地風貌，很多人的旅遊方式大不同，有人騎單車有人騎機車，可能二至三天就繞完，但他們用徒步的方式，且都挑沿海的林道與戰備道，看到很多不同的風貌，行程還遍及大小金門，雖然很多人都走到腳破皮，但大家都覺得很好玩。

「金門的古厝很漂亮..」，羅文增說，這次看了珠山與歐厝聚落，欣賞古厝的日出與日落，覺得很美；而感受最深的的是小金門的戰備道很有特色，覺得金門真是好所在。

全程背著一面國旗的廖建富則說，父親參加過八二三砲戰，這次帶著感念心情來金門，他說，從小就聽父親經常述說砲戰的經過，這次特別走了古寧頭播音牆、馬山觀測站、獅山砲陣地等地，感受到當年的氛圍，他也感觸很深的說，「因為有前線金門的防守，才有現在台灣的進步繁榮」，大家應該都要感謝金門。

這群隊伍裡也有2位昔日在金門當過兵的老兵，林先生說，他在民國65年時，在金門服役，這次回來感覺改變很大，他說，先前有參與雙乳山種樹與太湖的工程，再次踏上金門，讓他內心澎湃激動。

台灣一群壽險退休人員組團徒步遊金門，9天8夜走到哪玩到哪。記者蔡家蓁／攝影
台灣一群壽險退休人員組團徒步遊金門，9天8夜走到哪玩到哪。記者蔡家蓁／攝影
這群平均年齡60多歲的壽險公司退休人員，在9天8夜裡徒步遊金門，讓人感受到超強的活力。記者蔡家蓁／攝影
這群平均年齡60多歲的壽險公司退休人員，在9天8夜裡徒步遊金門，讓人感受到超強的活力。記者蔡家蓁／攝影
這群退休人員組團徒步遊金門，9天8夜走到哪玩到哪，也到處拍照記錄。記者蔡家蓁／攝影
這群退休人員組團徒步遊金門，9天8夜走到哪玩到哪，也到處拍照記錄。記者蔡家蓁／攝影
團員廖建富述說，父親參加過八二三砲戰，這次帶著感念心情來金門。記者蔡家蓁／攝影
團員廖建富述說，父親參加過八二三砲戰，這次帶著感念心情來金門。記者蔡家蓁／攝影

金門 疫情

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