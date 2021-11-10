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外來動植物問題多 壽山植物逾四分之一是外來種

中央社 / 高雄10日電

私自引入外來動植物，常造成生態災難。高雄壽山上植物有逾1/4是外來種，著名景點「一簾幽夢」其實是外來入侵種植物造成；壽山國小近日也首見綠鬣蜥，讓師生驚呼連連。

人類常為了經濟、食用、寵物市場等因素，有意或無意間引入外來動植物，卻欠缺專業的事前評估，後續造成難以收拾的生態災難。「外來種」動植物涉及層面廣泛，若嚴重影響當地生態環境，就成了「外來入侵種」。

高雄壽山是鄰近都市的淺山森林，容易受到人為影響。據國家自然公園管理處統計，高雄壽山上植物逾1/4是外來種，許多是過去民眾把壽山當後花園，帶上山種植的園藝植物，後來甚至發展成外來入侵種。

壽山著名打卡景點「一簾幽夢」，一大片細長帶有金屬光澤的紫紅色氣根高掛，看起來夢幻美麗，常被民眾誤認為榕樹氣根，但其實它是原產於熱帶美洲的「錦屏粉藤」，一般作為裝飾棚架的園藝植物。

國家自然公園管理處接受中央社記者訪問表示，「一簾幽夢」的錦屏粉藤，就是早期民眾帶上壽山種植的植物，因繁殖能力強，影響其他植物生存空間，已成為外來入侵種，目前由國家自然公園管理處持續監測其分布範圍，避免往外擴散。

此外，壽山也有白腰鵲鴝、多線南蜥等外來入侵種動物；壽山附近的壽山國小，近日也在校園首次發現綠鬣蜥蹤影，讓學生驚呼連連。自然科老師謝君偉也趁機為學生機會教育，上了一堂外來種與環境課程。

謝君偉接受中央社記者訪問表示，世界知名入侵物種海蟾蜍，近日也在台灣現身，台灣生態面對外來種的挑戰嚴峻，若族群大到像綠鬣蜥這種地步，可能已無解；面對外來種，應追溯來源、建立通報系統，成立調查團隊，並由專業單位移除。

國家自然公園管理處也舉辦「乞丐趕廟公」外來種課程，透過遊戲、影片、戶外觀察及討論，讓國小學童認識壽山的外來種，並觀察外來種、入侵種如何造成嚴重問題，也讓正確自然觀念從小培育，預防勝於治療，避免生態災難歷史重演。

綠鬣蜥 園藝 寵物

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