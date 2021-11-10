議員質疑高捷岡山線遭廠商「綁架」 高市府允諾改善林園線

高雄捷運公司剛完成岡山路竹延伸線機電統包工程發包作業，議員吳益政今日在議會質疑，高捷運號誌系統全掌握在西門子手上，投標廠商須取得合作才能進場，未來林園延伸線也難逃此命運，高捷不該被廠商「綁架」。副市長林欽榮表示，捷運絕對不可以被某一公司整個綁死，雖然紅線一車到底是政策問題，但後續林園線機電系統標會分得更仔細，不要被綁死，國發會對後續林園線要求國產化到一定程度，市府一定會做到。

高捷目前僅通車至南岡山站，岡山路竹延伸線RKM01標機電系統統包工程案上月評選結果出爐，新加坡科技電子及韓國現代樂鐵團隊出線，相關工程明年動工。

高市議會今日總質詢，議員吳益政指出，機電統包工程涵蓋車輛、號誌、供電、通訊、軌道等項目，高捷紅線橘線採用西門子系統，在捷運局要求捷運紅橘線號誌必須「一車到底」，所以岡山延伸線的參與投標廠商僅有一家，市府也只能選擇與西門子合作的韓國樂天，其他廠商無法參與，外界質疑「結構性綁標」。

吳益政說，北捷文湖線延伸，從法商阿爾斯通轉接為加拿大巴迪公司；高雄輕軌一階採用西班牙CAF，但二階施工後全部轉接法商阿爾斯通，有這些前例可循，不解高雄捷運為何無法變通。

吳益政也質疑，未來林園延伸線與屏東延伸線也有同樣問題，應比照北捷文湖線與高雄輕軌，全面更新號誌系統以免被特定廠商綁架，或者不要機電工程統包方式操作，號誌系統分開招標，確保符合規範就可以一車到底。

捷運局吳義隆答詢表示，號誌系統獨立招標可能產生整合問題，輕軌經費少，但捷運紅橘兩線路線長，若變換系統重新施工，工作天延長，影響捷運正常營運。