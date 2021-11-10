遊學不必捨近求遠 屏東6大主題遊程體驗在地文化

屏東縣政府主辦「遊學屏東趣」規劃6大主題遊程，供民眾體驗國境之南的在地特色文化，沈浸南島風情。屏東縣長潘孟安表示，在國外疫情仍嚴峻下，遊學不必捨近求遠。

屏東縣政府今天舉辦記者會，縣府教育處表示，為持續發揚在地遊學熱潮，「遊學屏東趣」今年邀集學校、地方發展協會及生產合作社參與活動設計和遊程安排，讓學生、親子及民眾充分領略屏東風采，提供客製化遊學行程。

潘孟安表示，自104年起推動「遊學屏東趣」藉各路線特色及結合學校與社區遊程，展現屏東亮點，在國外COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍嚴峻的情況下，遊學不必捨近求遠。

潘孟安也化身導覽員，為現場建國國小學童介紹各主題特別的文化。6大遊程包括：「德文森態 啡藏幸福」到三地門鄉德文村品賞德文咖啡、果釀及獵人步道體驗；「探索南排灣的紅寶石部落」到牡丹鄉高士社區走訪歷史穀道，體驗農事生活；「來去天涯海角那邊的部落」前往牡丹鄉旭海部落追逐浪花，探查「斯卡羅」原鄉。

還有「五溝水親子旅遊趣」漫步萬巒鄉五溝水客家聚落，探索農村生活；「屏東舊城騎遇記」在屏東市漫遊百年眷村聚落勝利星村；「原來咖啡農！百步輕旅行」到泰武鄉體驗咖啡示範園及咖啡烘培過程。