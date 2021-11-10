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高屏大橋工安意外失去右手右腳 單親爸撐出孩子一片天

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣鹽埔鄉46歲蔡明春，10多年前工安意外，造成他的右手右腳截肢，離婚後，他一肩扛起照顧兩名年幼兒女，今年獲頒屏東家扶中心自強家庭。圖／屏東家扶中心提供
屏東縣鹽埔鄉46歲蔡明春，10多年前工安意外，造成他的右手右腳截肢，離婚後，他一肩扛起照顧兩名年幼兒女，今年獲頒屏東家扶中心自強家庭。圖／屏東家扶中心提供

屏東縣鹽埔鄉46歲蔡明春，10多年前工安意外，造成他的右手右腳截肢，離婚後，他沒有太多時間悲傷，一肩扛起照顧兩名年幼兒女，重新學習用左手左腳開車，用所學電銲技巧，改良成符合自己螺絲帽機械模具，從事家庭代工，大女兒念護理系，希望能學以致用照顧人，高二的兒子學術科表現優異，今年獲頒屏東家扶中心自強家庭。

46歲蔡明春在10多前，高屏大橋興建時發生工安意外摔落橋下，右手右腳截肢，夫妻之後離婚，他一肩扛起照顧兩名年幼兒女，當時大女兒幼兒園，小兒子才三歲，如今女兒念護理專科五年級、兒子高二念汽修科，學業表現亮眼。

蔡明春重新學習用左手左腳開車，用所學電銲技巧，改良為符合需求的螺絲帽機械模具，在家從事家庭代工，靠自己力量賺取家用。10多年來，他面臨因截肢伴隨而來的幻肢痛、離異後的失落及照顧孩子的養育責任，他從不在孩子面前怨天尤人，用樂觀的態度面對意外。

蔡明春克服身體障礙，勇敢的生命力，成為女子女的榜樣，女兒念護理系，希望以所學照顧需要的民眾，也在村莊當志工。

屏東家扶中心指出，鼓勵受助家庭勇敢面對生活，從1300戶扶助家庭選出堅毅自強家庭，給予鼓勵及表揚，除蔡明春外，還有來自屏東市新住民媽媽吳映珊，先生病逝後，照顧罹患腦性麻痺的孩子；琉球鄉的洪莊淑如，丈夫出海失蹤後，扛起家中經濟大任，扶養2名子女；來自東港鎮新住民媽媽王玉玲離婚後，帶2個孩子獨立生活，幫助移工、新住民，每周開設台語課，教導移工認識台灣文化。家扶中心12月4日在鶴聲國中舉辦歲末表揚暨感恩會。

屏東縣 家扶中心

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