高雄客庄券加碼！花500可獲100高雄券 再抽iPhone13大獎
後疫情時代拚經濟振興，高雄市客委會推出「客庄券加碼高雄券」活動，民眾只要到美濃、六龜、甲仙、杉林等客庄區消費客庄券500元，即可獲高雄券100元，還有機會抽iPhone13及3份千元福袋。持消費的發票或收據，還能免費到美濃客家文物館參觀、參加DIY和摸彩，每月抽iPhone13及3份千元福袋。
高市客委會表示，高雄客庄保有質樸的客家人文與景觀風情，物產亦豐富，包括高雄147米、彩色粄條、野蓮、橙蜜蕃茄、白玉苦瓜、金煌芒果、蓮霧、山茶、紙傘、葫蘆雕刻、陶藝、藍染等，也有別具特色的民宿、villa、溫泉會館、度假山莊等。
最近天氣微涼，可到六龜泡完溫泉再到甲仙吃芋粿，或11至12月到美濃參加客庄12大節慶客家婚禮，到田間採白玉蘿蔔、參加杉林瓜瓜節，或踩自行車優遊美濃湖。
憑500元客庄券到「客庄券加碼高雄券」活動合作店家消費，就能換到100元高雄券，有機會抽到iPhone13及千元福袋，「客庄券加碼高雄券」活動訊息可至高雄市政府客家事務委員會官網（https://chakcg.kcg.gov.tw）查詢。
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