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東港安泰錯打疫苗 醫院添購2台冰箱落實分艙儲存

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣東港安泰醫院8日緊急採購2台進口疫苗級冰箱，日後分艙儲存，落實疫苗存放管理。圖／東港安泰醫院提供
屏東縣東港安泰醫院8日緊急採購2台進口疫苗級冰箱，日後分艙儲存，落實疫苗存放管理。圖／東港安泰醫院提供

屏東縣東港鎮安泰醫院11月3日施打疫苗，將原本應施打莫德納第二劑民眾打成AZ疫苗，影響約100人，縣府衛生局開罰15萬元。東港安泰醫院表示，醫院在8日緊急採購2台進口疫苗級冰箱，日後分艙儲存，落實疫苗存放管理。

衛生局指出，東港安泰醫院藥局在疫苗的儲存及管理未落實，冰箱內同時存放多種新冠疫苗，未分層存放，導致誤取疫苗；新冠疫苗種類多、複雜度高，該院未訂定新冠疫苗管理標準作業流程；工作人員抽取疫苗時未落實三讀五對，導致發生錯誤。

東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉說，事發後院內緊急採購兩台進口疫苗級冰箱，落實分艙儲存，院內現共有4台冰箱，1台雙門、3台單門。事發後一周，目前沒有接獲民眾反應身體不適情況。

東港安泰醫院是否能恢復疫苗施打合約醫院，衛生局表示，還要會同疾管署到醫院複查，目前東港安泰醫院仍停權。針對其他接種疫苗的合約醫院，衛生局也會強化稽核管理。

新冠疫苗 衛生局 東港

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