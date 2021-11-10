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影／屏東小確幸！200元屏東券8萬8888份 還有3.1萬人沒領取
行政院發放五倍券振興經濟，各縣市政府也推出加碼方案，屏東縣政府推出200元屏東券共8萬8888份，屏東縣民登錄後抽出，中籤率23％，縣府在11月4日以簡訊方式通知民眾，民眾可到7-11 ibon領取，領取期限到11月18止，還有3萬1千多人還沒領取，縣長潘孟安呼籲，有抽到民眾盡快領取。
縣長潘孟安說，限量8萬8888份的屏東券，面額200元，截至昨為止，領取有5萬7240人，還有3萬1648人還沒領取，領取期限到11月18日，領券後就能在屏東縣內合作店家消費，包括市場、夜市、店家等，合作店家有1300多處。
潘孟安說，收到券的店家，可以到縣府財稅局、和潮州、東港、恆春，三個分局換取現金。縣府統計，截至8日，店家換取現金22萬2950元。
縣府推出屏東購，只要消費滿500元、五倍券消費200元以上，就可以登錄網站抽獎，獎品有一棟輕豪宅、休旅車、電動機車與iPhone手機等，累計今天為止登錄比數有30萬筆，累計消費金額有6.1億元，每周五下午直播抽獎。
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