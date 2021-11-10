屏東空汙85%源自境外 議員：建立跨縣市防治機制

秋冬空氣品質不良季節，屏東縣議員黃明賢說，屏東的空氣汙染與高雄工業息息相關，要求屏縣府與高市府合作，制定縣市「空汙監測標準」、「聯合空汙防治計畫」。屏東縣環保局長顏幸苑說，今年8月請環保署空汙處、高市環保局空汙科到屏縣開會，高市承諾在空品不良季節請轄境內大型工廠降載。

屏東縣環保局、衛生局與客家事務處今到議會工作報告。黃明賢說，環保署2018年報告，屏東縣空氣汙染來源，有85％來自境外、外縣市；今年3月台灣健康空氣行動聯盟公布2020年PM2.5年報與臭氧年報，屏東PM2.5年均值為19.7微克/立方米，僅次於高雄的19.9微克/立方米，前3名臭氧不良地區，潮州（不良天數222天）與屏東（不良天數207天）分別以不良天數222天以及207天分占全台第一與第三。

環保署的報告指出，地形因素屏東空氣品質受跨區汙染物影響高達85%，黃明賢說，屏東沒有重工業的主觀條件以及地理位置的客觀條件，高雄的燃煤發電廠與其他重工業設施所排放的廢氣，造成屏東常年空氣品質不佳的主因。

環保局長顏幸苑說，臭氧來自於揮發性有機物與氮氧化物經過光化學照射，產生臭氧，平常工廠不會產生臭氧，臭氧來自於隔壁縣市的大型工業區，燃煤電廠，有PM2.5的問題，燃煤電廠與硫氧化物問題，燃煤電廠有一半燒天然氣，會產生氮氧化物，氮氧化物漂到屏東，經過陽光照射產生臭氧。

顏幸苑說，針對屏東空氣汙染，今年8月請環保署空保處長、高市環保局空汙科，到屏縣環保局開會，針對空汙情況，請高市環保局要求轄內大型工廠減量，會中達成共識，AQI預報空品不良前三天，高市轄內大型工廠降載百分之十以上。

顏幸苑說，縣內焚化廠也會降載百分之十，大家互相配合。在空品不良季節，每兩周也會召開跨縣市會議討論因應。