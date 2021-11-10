呼應中央調薪政策 金門縣府期盼帶動消費

金門縣政府今天宣布，呼應行政院調薪政策，縣府及所屬機關、學校人員和金酒公司自明年1月1日調薪4%；縣府期盼藉調薪提振公務士氣，並帶動消費、刺濟經濟。

行政院10月28日核定民國111年軍公教調薪方案，明年元旦起加薪4%。金門縣政府今天發布新聞表示，2年來受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，在離島醫療量能嚴重不足下，縣府整體防疫策略更加謹慎及周延，大家齊心抗疫守護金門，才能維持全國22縣市中唯一的「淨零」。

縣長楊鎮浯透過新聞稿表示，因此，金門縣依行政院拍板軍公教加薪4%及調漲基本工資等決策，自明年1月1日起，縣府及所屬機關學校所屬公務員（含教師）調整薪資4%。

縣府所屬約聘僱人員、技工友（含駕駛、作業員）、約用人員、臨時人員及按日計酬人員是縣府最基層辛勞員工，楊鎮浯也決定併同調整薪資4%。

楊鎮浯進一步表示，金酒公司在疫情較去年更加嚴峻且營業目標如常訂定的情況下，今年度已上繳盈餘新台幣3億元、捐贈金額達20億元，後續捐贈期程也已排定。他說，金酒除積極爭取業績充裕縣庫外，也配合縣府政策在疫情嚴峻、防疫酒精缺乏時，接受縣府徵用，全力投入防疫酒精生產，貢獻力量確保金門成為全台唯一零確診的縣市。

為了肯定金酒員工兢兢業業的努力，楊鎮浯表示，金酒公司明年將比照軍公教人員調薪幅度同步調整員工薪資；雖然會造成金酒公司人事成本增加，但受疫情影響下，提升員工士氣努力達成營收方為首要目標，金酒將持續積極開拓銷售利潤，創造更佳營運績效。

縣府表示，編制內正式人員及約僱人員調薪幅度及財源依行政院主計總處規劃及統籌財源支應；縣府及所屬各基金約用及臨時人員調薪幅度也將比照辦理，並依現有收入來源循預算程序支用。

縣府期許藉由調薪提振公務士氣，並帶動消費、刺激經濟，締造雙贏局面。