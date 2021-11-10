台積電不與民生搶水 高雄供再生水及解人才需求

台積電決定在高雄投資設廠，致力不與民生搶水，將自行回收汙水再利用。高雄市政府也將建2座再生水廠供水，教育局也與大專院校合作規劃課程，培養未來人力。

晶圓代工廠台積電昨天決議確定在高雄設立7奈米及28奈米製程晶圓廠，規劃在中油高雄煉油廠舊址建造，預計2022年動工，2024年開始量產。高雄市政府將把中油高雄煉油廠規劃報編為「楠梓產業園區」供台積電進駐設廠。

高雄市水利局接受中央社記者訪問表示，高雄市現有的楠梓汙水處理廠、岡橋汙水處理廠，將升級改造為再生水廠，岡橋再生水廠預計20223年動工、2026年完工供水，每日可產約3萬公噸水，均供台積電未來楠梓產業園區使用。

另楠梓再生水廠預計2025年施工、2027年完工供水，每日可產約7萬公噸水，其中5萬公噸也供楠梓產業園區使用，其餘2萬公噸水則供日月光等廠商所在的楠梓科技產業園區使用。

台積電初期規劃的2座晶圓廠，估每日用水需求約3.3萬公噸，在再生水廠尚未完工前，將暫時先由自來水公司坪頂淨水場、澄清湖淨水場供應。

水利局表示，台積電目標是不與民生搶水，即使未來擴廠、增加用水需求，除了2座再生水廠可供水外，台積電也會自行回收汙水再利用，盼全部使用再生水。

此外，因應日月光、台積電等半導體產業在高雄設廠，高雄市教育局今天接受中央社記者訪問表示，已與中山大學、高雄大學、台灣加工出口區電機電子工業同業公會合作，開設半導體數位產業先修學程，協助高中職學生提早了解、認識相關產業。

教育局表示，未來將持續盤點半導體產業落地投資廠商需求，並媒合高雄在地及全國院校，協助爭取中央資源，解決企業落地高雄缺人問題。

台積電設廠高雄定案，但此前傳出消息時，高雄房市已跟著「聞積起舞」，上漲一波。據台灣房屋集團統計，楠梓區房價從去年每坪均價新台幣15.3萬元，至今年每坪均價16.2萬元；附近的左營區與橋頭區也都有1.4至1.8％漲幅。