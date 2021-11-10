高雄城中城後重公安 議員:原縣區缺乏市府關注

城中城事件後，高雄各地老舊危樓成焦點，但高市議員黃明太表示，市府不重視原縣區公安，湖內區中正路一段205巷口廢棄市場已被工務局鑑定為危樓，卻無法拆除，屋頂常掉落、地下室沼氣多有爆炸風險，去年甚至有居民自願打掃屋頂不慎摔落死亡。陳其邁表示，將請副市長林欽榮領隊開會，確定是危樓就馬上拆除。

黃明太指出，為此廢棄市場已來回勘查、開會10多次，即使是城中城後市府重視公安，卻仍未重視原縣區。拆除大隊甚至說，因市場是私人土地，需證明此為危樓，或者這裡發生登革熱疫情才能辦理拆除。黃明太認為，拆除程序擴日費時，折磨百姓，因廢棄市場位於湖內市區，不少孩童都會在此玩耍，「不知道何時屋頂石頭掉落、何時地下室沼氣會爆炸、何時地震整個建物會坍塌都不知道，根本是拿命在冒險。」

黃明太也批，市府對路竹、阿蓮、茄萣等地建設不重視，「我們得不到疼愛」，舊部落許多道路未開闢，巷道狹小不易救災。徒有都市計畫，卻為執行，導致建地稀少，房價高，年輕人不斷外流。如果市府不重視第二選區（茄萣區、湖內區、路竹區、阿蓮區、田寮區），是否直接把第二選區獨立出去，不要再編為高雄市的行政區。