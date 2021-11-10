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遊學屏東趣 一起來體驗南島風情

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
遊學屏東趣從2015年起推出，今年跨年度舉行，有六大主題遊程，縣長潘孟安（後排中）今化身導覽員，為學童們介紹遊程特色。記者劉星君／攝影
遊學屏東趣從2015年起推出，今年跨年度舉行，有六大主題遊程，縣長潘孟安（後排中）今化身導覽員，為學童們介紹遊程特色。記者劉星君／攝影

遊學屏東趣從2015年起推出，今年跨年度舉行，有六大主題遊程，邀請民眾、家庭親子一起來屏東體驗在地特色文化遊程，縣長潘孟安今化身導覽員，為學童們介紹六大主題特色，包括「德文森態 啡藏幸福」、「探索南排灣的紅寶石部落」、「來去天涯海角那邊的部落」、「五溝水親子旅遊趣」、「屏東舊城騎遇記」及「原來~咖啡農！！百步輕旅行」邀請大家走讀屏東。

「屏東山海間處處皆是寶藏」，縣長潘孟安說，遊學屏東趣從2015年起推動，邁入第七年，藉由各路線特色，結合學校與社區遊程，展現屏東亮點推出黃金路線，感受屏東之美，悠遊、樂學屏東趣。

潘孟安說，在國外疫情仍嚴峻，遊學不必捨近求遠，透過遊學趣在地特色，不僅深度旅遊認識家鄉，讓地方創意及生命力更活化，更將屏東之美展現出來。

教育處指出，此次遊程擷取屏東四季精華，依遊客需求全年度提供多樣體驗，透過旅行快活遨遊，給自己與孩子們一個成長學習的機會，提升多元知識與藝術涵養，輕鬆走讀6大遊程，感受屏東多一度的熱情。

六大遊程中，各具特色，其中最受歡迎的，就是「德文森態啡藏幸福」，德文社區發展協會總幹事包金茂說，今年遊程結合排灣族本位課程，小朋友課堂上學習烘芋頭、製作花環等，與月桃葉編織等，成為遊程DIY體驗活動，遊程8人成團。

教育處指出，提供客製化遊學行程，遊客從追逐浪花蟹體驗、尋跡斯卡羅、手做可可擂茶、穿越萬年溪景觀橋、走讀孫立人將軍行館、排灣族石板屋文化導覽、獵人步道體驗、咖啡體驗、果釀DIY等活動中自由選擇，停下繁忙的生活腳步，換個角度暢遊屏東。

2020-2021遊學屏東趣六大遊程：

●德文森態啡藏幸福—林蔭山嵐咖啡香，部落幸福漫食光。

●探索南排灣的紅寶石部落—走訪歷史穀道，體驗農事生活。

●來去天涯海角那邊的部落—夏日炎炎逐浪花，冬季眷戀斯卡羅。

●五溝水親子旅遊趣—漫步客家聚落，探索農村生活。

●屏東舊城騎遇記—漫遊百年舊眷村，古城騎出新體會。

●原來～咖啡農！！百步輕旅行—用心栽種好味道，傳揚屏東咖啡香。

詳細資訊及報名方式請搜尋臉書「遊學屏東趣」。

遊學屏東趣從2015年起推出，今年跨年度舉行，有六大主題遊程，縣長潘孟安（後排中）今化身導覽員，為學童們介紹遊程特色。記者劉星君／攝影
遊學屏東趣從2015年起推出，今年跨年度舉行，有六大主題遊程，縣長潘孟安（後排中）今化身導覽員，為學童們介紹遊程特色。記者劉星君／攝影
遊學屏東趣從2015年起推出，今年跨年度舉行，有六大主題遊程，縣長潘孟安（左一）今化身導覽員，為學童們介紹遊程特色，潘孟安跟學童介紹咖啡豆。記者劉星君／攝影
遊學屏東趣從2015年起推出，今年跨年度舉行，有六大主題遊程，縣長潘孟安（左一）今化身導覽員，為學童們介紹遊程特色，潘孟安跟學童介紹咖啡豆。記者劉星君／攝影
遊學屏東趣從2015年起推出，今年跨年度舉行，有六大主題遊程，縣長潘孟安今化身導覽員，為學童們介紹遊程特色。記者劉星君／攝影
遊學屏東趣從2015年起推出，今年跨年度舉行，有六大主題遊程，縣長潘孟安今化身導覽員，為學童們介紹遊程特色。記者劉星君／攝影

屏東 遊學 咖啡

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