牛排店贈百張餐券 關懷鼓勵金門家扶兒

金門知名牛排店負責人李鍾靈今天捐贈家扶中心100張餐券，鼓勵並關懷家扶學童；家扶中心李桂平感謝業者連續兩年提供餐券，讓家扶兒有機會和家人到餐廳享用排餐。

李鍾靈上午到才啟用一個月的家扶中心扶幼館，雙手奉上100份餐券，由李桂平接受。

李鍾靈接受媒體聯訪時表示，近日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和緩，餐廳用餐的限制規定稍有解除，因此趁這個期間以店裡的排餐餐券，提供100分給家扶中心的弱勢兒童，期待在寒冬開始之際，以熱騰騰的排餐來表達對小朋友的溫心關懷；同時號召地方企業，一同關懷弱勢群族。

李桂平表示，立冬剛過就感受到地方企業的溫暖關懷，他說，李鍾靈不僅關懷弱勢兒童，無論在學校教育、警消支援、公務單位的防疫物品等的協助與支持，只要哪裡有需要，都可以看到他為公益忙碌的身影，是地方上值得敬佩的青年才俊。

特別的是，李桂平指出，在中秋薄餅大獎上，李鍾靈推出小鹿首獎，吸引全國目光，展現行銷金門的巧思。而李鍾靈自從經營牛排館，每年都會提供家扶中心兒童享用牛排大餐的機會，今年原本在前幾個月就要安排，因疫情而延到今天才安排這項公益活動。

李桂平說，對於不食用牛排者，李鍾靈提供其他種類的排餐，他的用心可謂面面俱到，真正關心到兒童的需求和感受，金門家扶中心再次向他致謝。