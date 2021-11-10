快訊

台積電真的來了！高雄楠梓屋主秒不賣、建案漲聲響起

衣索比亞逮捕16名UN員工：羞辱聯合國的「種族清洗」

牛排店贈百張餐券 關懷鼓勵金門家扶兒

中央社 / 金門縣10日電

金門知名牛排店負責人李鍾靈今天捐贈家扶中心100張餐券，鼓勵並關懷家扶學童；家扶中心李桂平感謝業者連續兩年提供餐券，讓家扶兒有機會和家人到餐廳享用排餐。

李鍾靈上午到才啟用一個月的家扶中心扶幼館，雙手奉上100份餐券，由李桂平接受。

李鍾靈接受媒體聯訪時表示，近日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和緩，餐廳用餐的限制規定稍有解除，因此趁這個期間以店裡的排餐餐券，提供100分給家扶中心的弱勢兒童，期待在寒冬開始之際，以熱騰騰的排餐來表達對小朋友的溫心關懷；同時號召地方企業，一同關懷弱勢群族。

李桂平表示，立冬剛過就感受到地方企業的溫暖關懷，他說，李鍾靈不僅關懷弱勢兒童，無論在學校教育、警消支援、公務單位的防疫物品等的協助與支持，只要哪裡有需要，都可以看到他為公益忙碌的身影，是地方上值得敬佩的青年才俊。

特別的是，李桂平指出，在中秋薄餅大獎上，李鍾靈推出小鹿首獎，吸引全國目光，展現行銷金門的巧思。而李鍾靈自從經營牛排館，每年都會提供家扶中心兒童享用牛排大餐的機會，今年原本在前幾個月就要安排，因疫情而延到今天才安排這項公益活動。

李桂平說，對於不食用牛排者，李鍾靈提供其他種類的排餐，他的用心可謂面面俱到，真正關心到兒童的需求和感受，金門家扶中心再次向他致謝。

家扶中心 金門 疫情

延伸閱讀

太令人羨慕！金門宣布縣府及金酒人員明年也調薪4%

越南高官大啖金箔牛排 撒鹽哥臉書標籤一度被禁

金門振興券核銷首週破億 縣長肯定活絡中小商家

疫情趨緩仍停業！ 東區40年「紅屋牛排」12月底結束營業

相關新聞

太令人羨慕！金門宣布縣府及金酒人員明年也調薪4%

金門縣府今天表示，肯定縣府及金酒公司同仁之辛勞，呼應行政院調薪政策，楊鎮浯宣布，縣府及所屬機關、學校人員、金酒公司自明(...

高雄城中城後重公安 議員:原縣區缺乏市府關注

城中城事件後，高雄各地老舊危樓成焦點，但高市議員黃明太表示，市府不重視原縣區公安，湖內區中正路一段205巷口廢棄市場已被...

遊學屏東趣 一起來體驗南島風情

遊學屏東趣從2015年起推出，今年跨年度舉行，有六大主題遊程，邀請民眾、家庭親子一起來屏東體驗在地特色文化遊程，縣長潘孟...

高捷獲運動企業認證 要讓公司變員工運動場

為鼓勵員工多運動，高捷公司在廠區內設有籃（羽）球場、重訓室、撞球室等運動場地，也開設有氧、瑜伽課程供員工免費參加，今年獲...

張正傑高雄輪椅族音樂會到衛武營 輪椅族限定免費報名

大提琴家張正傑堅守與輪椅族約定，連續7年在高雄舉辦輪椅族音樂會，今年場地由高運美麗島站移到衛武營榕樹廣場，11月21日下...

台積電定案設晶圓廠 高雄市教育先行！

台積電終於宣布投資高雄，設立生產7奈米及28奈米製程的晶圓廠，高雄市教育先行！高雄市教育局已與大學端合作，在7所高中職推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。