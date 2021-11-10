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鯨豚海龜第3季擱淺74隻 多因混獲撞船或魚網纏繞

中央社 / 高雄10日電

海洋保育署今天公布全台鯨豚海龜第3季擱淺救傷報告，鯨豚24隻、海龜50隻，擱淺原因多為漁業混獲、船隻撞擊及遭廢棄網具纏繞，3隻海龜經解剖在腸胃道發現人造物。

海洋委員會海洋保育署今天透過新聞稿公布今年第3季鯨豚及海龜擱淺報告。24隻擱淺鯨豚中有18隻死亡、6隻活體，其中以江豚7隻最多，其次為瓶鼻海豚5隻，主要分布在金門、馬祖、澎湖，總通報數量微幅上升；其中有17隻因屍體腐爛或野放離港等無法分析擱淺原因，其餘7隻經解剖分析，初判5隻是漁業混獲導致、1隻因病擱淺、1隻疑似遭船隻撞擊。

海龜有50隻通報案件，41隻死亡、9隻活體，以綠蠵龜40隻最多，主要分布在台東縣11隻、澎湖縣10隻、新北市7隻，與近5年第3季平均無明顯差異；其中29隻因死亡多日個體腐爛難以判斷擱淺原因，其餘有6隻遭廢棄網具垃圾纏繞，3隻因漁業活動或意外捕獲、2隻遭船隻撞擊。海保署並表示，有3隻經病理解剖，在腸胃道中發現人造物，且有寄生蟲感染。

海保署表示，因通報案件中可知的擱淺原因多為漁業混獲、船隻撞擊及遭廢棄網具纏繞，值得關注，將持續與海巡署、漁業及航港主管機關聯繫合作，加強取締網具類漁船於近岸違規捕撈，避免海龜或鯨豚纏繞，以維護海洋生態。

海保署表示，海洋保育類野生動物救援組織網（Marine Animal Rescue Network，MARN）透過各單位分工合作，救援工作運作日趨成熟穩定。

海龜 鯨豚

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