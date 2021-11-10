中油高煉廠整治超前 陳其邁：111年中交地台積電

台積電將到高雄投資設廠，選址在中油高雄煉油廠舊址。高雄市長陳其邁今天表示，市府成立前進指揮所，每天掌握汙染整治進度，目前進度超前，預計明年中交地給台積電。

晶圓代工廠台積電昨天正式決議確定在高雄設立晶圓廠，規劃在中油高雄煉油廠舊址建造，預計2022年動工，2024年開始量產。

陳其邁上午在高雄市議會接受媒體聯訪表示，因應全球產業供應鏈重組及半導體產業需求下，包括台積電在內半導體大廠紛紛加碼投資台灣。他上任市長後，跟業界多次溝通，展現為高雄產業轉型的決心跟效率。

陳其邁說，對於台積電設廠相關需求，市府會逐項協助解決，並加速建廠期程。他強調，電力供應在高雄不是問題，高雄電力供應充裕無虞，高雄1年發電約500億度，但才使用約280億度，同時發展綠電。

「水更不用講」陳其邁說，今年全台缺水時，包括台南、台中、桃園、新竹都缺水，但高雄是最快翻轉水情的城市，沒有減量供水，且快速恢復正常供水，多元開發水資源奏效，還幫忙台積電解決缺水問題，這些對方都清楚看在眼裡。

陳其邁說，市府展現推動城市轉型的決心跟效率，非常歡迎台積電來高雄投資，市府會一併解決未來建廠及後續等所有必要協助，副市長羅達生、各局處都動員協助。

中油高煉廠舊址需要進行土汙整治，市府努力將原定17年整治期縮短至2年多完成。陳其邁說，市府在中油高煉廠舊址成立前進指揮所，每天到場掌握汙染整治狀況，目前進度超前，預計明年中交地給台積電，一切按照計畫進行。