高捷獲運動企業認證 要讓公司變員工運動場

為鼓勵員工多運動，高捷公司在廠區內設有籃（羽）球場、重訓室、撞球室等運動場地，也開設有氧、瑜伽課程供員工免費參加，今年獲教育部體育署110年度「運動企業認證」，今年全國共有70家企業通過申請並獲得認證。高捷表示，除運動場地、課程外，也採積分制將參與運動競賽等活動納入員工福利措施中，鼓勵員工休閒運動以達工作與生活平衡。

運動企業認證典禮，由副總統賴清德頒獎，高捷副總經理程子箴代表領證。高捷公司說，在疫情期間高捷創新開辦開心農場，運用畸零空間供員工種植農作，讓員工在防疫期間雖不能出遊，也能有紓壓活動。高捷常態開辦健康講座及體適能檢測，也每年舉辦員眷家庭日、員工運動會，約有3、4千人參加，朝健康、幸福企業邁進。