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高捷獲運動企業認證 要讓公司變員工運動場
為鼓勵員工多運動，高捷公司在廠區內設有籃（羽）球場、重訓室、撞球室等運動場地，也開設有氧、瑜伽課程供員工免費參加，今年獲教育部體育署110年度「運動企業認證」，今年全國共有70家企業通過申請並獲得認證。高捷表示，除運動場地、課程外，也採積分制將參與運動競賽等活動納入員工福利措施中，鼓勵員工休閒運動以達工作與生活平衡。
運動企業認證典禮，由副總統賴清德頒獎，高捷副總經理程子箴代表領證。高捷公司說，在疫情期間高捷創新開辦開心農場，運用畸零空間供員工種植農作，讓員工在防疫期間雖不能出遊，也能有紓壓活動。高捷常態開辦健康講座及體適能檢測，也每年舉辦員眷家庭日、員工運動會，約有3、4千人參加，朝健康、幸福企業邁進。
對外，高捷則每年度舉辦公益馬拉松、3對3籃球、熱舞等公開運動賽事，推廣支持體育活動，藉運動活動行銷高捷，也提升全民運動風氣。高捷公司表示，感謝主辦單位頒發企業運動認證，認同高捷成為幸福企業，同時認可高捷落實企業CSR、善盡關懷員工的策略，高雄捷運也將持續用運動實現對員工的照護，將職場變成員工的運動場。
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