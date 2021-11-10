太令人羨慕！金門宣布縣府及金酒人員明年也調薪4%

金門縣府今天表示，肯定縣府及金酒公司同仁之辛勞，呼應行政院調薪政策，楊鎮浯宣布，縣府及所屬機關、學校人員、金酒公司自明(111)年1月1日起，一併調整薪資4％。

金門縣府表示，行政院於今年10月28日核定民國111年軍公教調薪方案，明年元旦起加薪4%，此為25年來最高調幅，除了肯定軍公教人員的辛苦，同時希望藉此進一步帶動民間企業調薪。為呼應該政策，縣政府上午也表示除公務員外，其所屬相關人員等一併調整薪資4％；另金酒公司員工薪資也比照辦理。

楊鎮浯表示，感謝所有執行防疫工作的公務同仁，不管是站在第一線或是擔任後援工作者，大家在疫情期間，齊心抗疫守護金門，才能維持全國22縣市中唯一的「淨零」。

楊鎮浯說，依行政院拍板軍公教加薪4%及調漲基本工資等決策，自明年1月1日起，縣府及所屬機關學校所屬公務員(含教師)調整薪資4％，而所屬約聘僱人員、技工友(含駕駛、作業員)、約用人員、臨時人員及按日計酬人員為縣府最基層辛勞員工，決定併同調整薪資4％。

楊鎮浯更也進一步表示，金酒公司為達成年度預算目標全體同仁未敢鬆懈，在疫情較去年更加嚴峻且營業目標如常訂定的情況下更屬不易；本年度已上繳盈餘3億元、捐贈數已達20億元，後續捐贈期程也已排定；為肯定金酒公司同仁兢兢業業的努力，金酒公司明年也將比照軍公教人員調薪幅度同步調整員工薪資。

有關縣府編制內正式人員及約僱人員調薪幅度及財源依行政院主計總處規劃及統籌財源支應，另縣府及所屬各基金約用及臨時人員調薪幅度亦將比照辦理，並依現有收入來源循預算程序支用。

縣府強調，期許藉由調薪提振公務士氣，此外，亦能帶動消費、刺激經濟的政策效果，締造雙贏的局面。