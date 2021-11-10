全球供應鏈長鏈變短鏈 台積電相中高雄設廠

全球供應鏈從長鏈轉向短鏈發展，台積電也宣布到高雄設廠。高雄市長陳其邁說，他曾問台積電什麼叫短鏈，對方笑說「騎機車會到的地方就叫短鏈」。陳其邁也預告將有更多大廠來投資。

中美貿易戰以來，全球供應鏈重組，從一條龍長鏈轉向短鏈區域化發展，包括台積電在內的大廠紛紛加碼回台投資。台積電昨天董事會決議向高市府遞件租地設廠，將設立7奈米及28奈米製程的晶圓廠，預計2022年動工、2024年量產。

陳其邁上午在高雄市議會接受媒體聯訪時透露，他曾問過台積電「什麼叫供應鏈短鏈？」對方笑說「騎摩托車會到的地方，就是短鏈」。

陳其邁說，高雄加速石化業轉型，同時持續布局從上游晶片到下游應用服務5G AIoT等產業鏈，「這個月跟下個月，陸續會有投資大廠計畫，成熟後會對外宣布」。

他並表示，從行政院到總統蔡英文都非常支持台積電到高雄設廠計畫；中央推動半導體S廊帶計畫，包括英特格、默克等半導體零組件、材料及上游產業已陸續到高雄路科等地投資，未來台南、高雄可串連成為全球最完整的半導體產業聚落。

對於台積電為何選擇落腳中油高煉廠舊址？陳其邁說，廠商建廠有很多考量因素，而市府也看到半導體大廠土地需求強勁，必須把握這波產業發展機遇，因此盤點最短時間可提供多少土地給半導體產業使用，發現高煉廠最符合台積電需求。