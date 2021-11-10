台積電確定高雄設廠 陳其邁盼與台南成半導體聚落

台積電董事會昨決議核准公司將向高市府遞件租地設廠。高雄市長陳其邁今天表示，台積電進駐加上S型廊帶近一年發展，相信台南跟高雄能成為全球最重要的半導體產業聚落。

高雄市長陳其邁今天赴議會接受質詢，會中台灣團結聯盟籍議員吳銘賜問及台積電將遞件租地設廠一事。陳其邁表示，自己從上任後就一直希望能吸引國際大廠到高雄投資，盼能打造台南到高雄的科技走廊，尤其完整的半導體產業聚落更是整體科技產業發展的重鎮。

陳其邁說，現階段國際供應鏈正在重組，加上疫情影響，可以看出台灣的半導體產業在全球舉足輕重，也才有「護國神山」之稱；其中又以台積電為重，判斷在產業布局裡用地需求非常需要，因此除著手準備科學園區，也加緊準備在中油高煉廠200多公頃的土地，希望中油的高煉廠區跟楠梓、橋頭、路竹3個科學園區組成半導體S型廊帶。

陳其邁也說，路科和橋科最近陸續都已有一些半導體大廠進駐，相信透過昨天台積電決定在高雄煉油廠投資生產7奈米製程跟28奈米特殊製程的晶圓廠，加上S型廊帶最近一年的投資，台南跟高雄能成為全球最重要的半導體產業聚落。