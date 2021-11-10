張正傑高雄輪椅族音樂會到衛武營 輪椅族限定免費報名

大提琴家張正傑堅守與輪椅族約定，連續7年在高雄舉辦輪椅族音樂會，今年場地由高運美麗島站移到衛武營榕樹廣場，11月21日下午4點盼帶給身障族群不同體驗。張正傑說，表演場館輪椅席常在邊角或後方，他堅持將音樂會最好位置留給身障者。有身障者說，輪椅音樂會讓身心障礙者感覺受尊重，也享受音樂的美好。

張正傑感謝中鋼集團及教育基金會、高雄捷運的支持與協辦，他希望給輪椅族最舒適與安全的空間，並考量疫情，所以今年活動地點從往年的捷運美麗島光之穹頂，移到半戶外空間衛武營國家藝術文化中心榕樹廣場，這個新地點能夠給輪椅族乘涼般的閒適，也可以把衛武營世界級表演殿堂介紹給輪椅族的朋友。

張正傑表示，今年高雄輪椅族音樂會將以弦樂四重奏伴奏最優美的人聲，邀請國內次女高音翁若珮及新生代男中音林政勳，加上自己的大提琴，還有林天吉、梁茜雯的小提琴，徐曉虹的中提琴，演出的曲目包括：歌劇「卡門」、「塞爾維亞理髮師」等選曲，音樂家們會以幽默風趣的介紹和精湛的演出，與觀眾們分享。輪椅族免費報名專線包括：弦外之音林小姐02-27812306；高雄社會局陳小姐07-3373060。