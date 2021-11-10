台積電定案設晶圓廠 高雄市教育先行！

台積電終於宣布投資高雄，設立生產7奈米及28奈米製程的晶圓廠，高雄市教育先行！高雄市教育局已與大學端合作，在7所高中職推動「半導體數位產業先修學程」，並盤點楠梓產業園區及橋頭科學園區教育資源，包括增班、擴校及雙語課程的規畫需求。全球封測大廠日月光集團與高雄大學，11月也成立「日月光─高雄大學產學合作中心」，共同提升半導體技術、培育相關領域人才。

高雄市教育局、國立高雄大學、中山大學與台灣加工出口區電機電子工業同業公會，本學期開始啟動「半導體數位產業先修學程」，提供左楠地區左營高中、楠梓高中、新莊高中、海青工商、三民家商、中山大附中、中山高中7校資源，著眼培育在地半導體、數位人才。

這項先修學程與7位在半導體、數位產業相關領域專長的教授合作，課程內容包括半導體製程概論、AI2程式設計、半導體雷射簡介、半導體製造與封裝技術、真空技術、半導體製程與測量、半導體工程導論、半導體製程技術導論等課程。半導體課程可以讓學生對半導體雷射的原理、架構、製作與應用有初步認識與了解，也可以掌握大學相關系所與半導體產業的關連性。

修習的學生說，學校還有安排到產業參訪，實際體驗產業生態，未來可加值個人學習歷程在半導體、數位產業的知能的呈現，有助於升學及就業選擇。

高雄市教育局主祕吳文靜表示，因應高科技廠商及工作人員可能大批進駐高雄，教育局已著手盤點橋頭科學園區及楠梓產業園區將面臨的就學需求，包括擴校、增班及雙語課程的規畫等。

全球封測大廠日月光集團與高雄大學，11月成立「日月光─高雄大學產學合作中心」，呼應南部半導體S廊帶需求，共同提升半導體技術、培育相關領域人才，迎接5G、AI、電動車、物聯網等產業需求。校方表示，未來雙方共同推動相關學程、專班與學生實習方案、業界講座等相關活動，並加碼就業留任獎學金，鼓勵學生及早體驗職場、規畫職涯。

行政院打造「「南部半導體S廊帶」戰略區域，要串連南科、路竹、橋頭、楠梓、大社、仁武、大寮、林園、小港（大林埔）等園區，以台積電、日月光、華邦、穩懋等半導體廠為核心，建立南部半導體材料「S」廊帶。日月光集團高雄廠資深副總周光春指出，南部半導體聚落的成形，引領產業快速發展，但少子化挑戰帶來重大考驗，人才布局成為企業首要之務，因此高雄廠主動與在地指標性高雄大學合作成立產學中心，結合學界理論知識、業界實作經驗。

台積電高雄設廠的決定，讓「預辦登積」行動徵才車前進南部更具話題性。高雄科技大學是全國規模最大的科技大學，校方表示，學用合一是高培養畢業生的目標，愈能快速上手、愈受企業青睞。高科大平均每年提供1千人次的實習機會，讓學生實際體驗職場環境，企業也藉著眾多的合作計畫，從高科大提前訂走專業與理念相符的人才。