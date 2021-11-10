快訊

生命苦難是一場奇妙冒險嗎？日本《JOJO論》漫畫活命學

王必勝稱不適當關係已結束 妻：對我傷害很大 還沒原諒他

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏縣三地門鄉長全程排灣族語施政報告 重現日常生活

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣三地門鄉車牧勒薩以・拉勒格安（Cemelesai Ljaljegan ）昨列席三地門鄉民代表會第6次定期大會，他首次全程以排灣族語施政報告。圖／三地門鄉公所提供
屏東縣三地門鄉車牧勒薩以・拉勒格安（Cemelesai Ljaljegan ）昨列席三地門鄉民代表會第6次定期大會，他首次全程以排灣族語施政報告。圖／三地門鄉公所提供

原民立委伍麗華日前在立法院用母語魯凱族萬山語質詢後，屏東縣三地門鄉車牧勒薩以・拉勒格安（Cemelesai Ljaljegan ）昨列席三地門鄉民代表會第6次定期大會，他首次全程以排灣族語施政報告。三地門鄉長Cemelesai 以賽說， 《原住民族語言發展法》2017年6月14日公布施行，第一條說明原住民族語言為國家語言，希望與大家努力建立母語傳承、使用、應用的環境，以搶救瀕危的原住民族語。

鄉長以賽Cemelesai 說，近年來原民會推動族語政策，看到原民會主委夷將・拔路兒 （Icyang.Parod）首次在立法院全程使用阿美族語業務報告時提到，邀請地方政府原民相關單位及原住民族地區55個鄉、鎮、市、區等首長，落實原住民族語言發展法規範，議事期間或召開會議時能使用族語及同步口譯，營造原住民族語言使用環境，找回原住民族語言的生命力。

以賽說，語言是民族文化的根本，更珍惜自己的語言，鼓勵年輕族人，多學習自身語言，讓文化延續，讓祖先的智慧傳承，公所持續配合族語推動政策，落實各項族語復振，營造友善的族語生活環境， 建構更多元的族語學習管道，讓原住民族的語言能重現於日常生活。

屏東縣三地門鄉車牧勒薩以・拉勒格安（Cemelesai Ljaljegan ）昨列席三地門鄉民代表會第6次定期大會，他首次全程以排灣族語施政報告，也啟動同步口譯。圖／三地門鄉公所提供
屏東縣三地門鄉車牧勒薩以・拉勒格安（Cemelesai Ljaljegan ）昨列席三地門鄉民代表會第6次定期大會，他首次全程以排灣族語施政報告，也啟動同步口譯。圖／三地門鄉公所提供
屏東縣三地門鄉車牧勒薩以・拉勒格安（Cemelesai Ljaljegan ）昨列席三地門鄉民代表會第6次定期大會，他首次全程以排灣族語施政報告，也啟動同步口譯。圖／三地門鄉公所提供
屏東縣三地門鄉車牧勒薩以・拉勒格安（Cemelesai Ljaljegan ）昨列席三地門鄉民代表會第6次定期大會，他首次全程以排灣族語施政報告，也啟動同步口譯。圖／三地門鄉公所提供
屏東縣三地門鄉車牧勒薩以・拉勒格安Cemelesai Ljaljegan（中，站者）昨列席三地門鄉民代表會第6次定期大會，他首次全程以排灣族語施政報告。圖／三地門鄉公所提供
屏東縣三地門鄉車牧勒薩以・拉勒格安Cemelesai Ljaljegan（中，站者）昨列席三地門鄉民代表會第6次定期大會，他首次全程以排灣族語施政報告。圖／三地門鄉公所提供

國家語言 原住民 立法院

延伸閱讀

Mplaw！新生活 讓你入冬chill˙很˙原

原民會：歲時祭儀更具彈性 族人可申請放假1天

屏縣舊排灣石板屋工作坊 傳統工法建造獵寮傳承技術

全國150名老師族語研習 桃園不缺席

相關新聞

台積電定案設晶圓廠 高雄市教育先行！

台積電終於宣布投資高雄，設立生產7奈米及28奈米製程的晶圓廠，高雄市教育先行！高雄市教育局已與大學端合作，在7所高中職推...

屏縣三地門鄉長全程排灣族語施政報告 重現日常生活

原民立委伍麗華日前在立法院用母語魯凱族萬山語質詢後，屏東縣三地門鄉車牧勒薩以・拉勒格安（Cemelesai Ljalje...

高市新制草案 高樓需設管委會

高雄市政府市政會議昨通過「公寓大廈輔導管理自治條例」草案，針對84年以前取得建造、6樓以上公寓大廈輔導成立管理組織。

新聞眼／市府把關千棟樓 切莫又生黑洞

城中城大火吞噬46條人命，燒出老舊大樓無管委會等問題，高雄市政府火速擬定「公寓大廈輔導管理自治條例」草案，強制要求84年...

高市推長輩換居？ 陳其邁允諾

台灣老人住老宅比率逐年攀升，高雄近2萬名老人棲身在無電梯公寓，議員要求市府推動「長輩換居」政策，舊宅由市府接管出租年輕家...

屏東建國路違停多 地方籲設車位

屏東市建國路一帶不少住戶將車開上人行道，停家門前屢遭檢舉，有住戶半年被舉發3次，向議員陳情。縣議員唐玉琴說，檢舉人錄影或...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。