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屏縣三地門鄉長全程排灣族語施政報告 重現日常生活
原民立委伍麗華日前在立法院用母語魯凱族萬山語質詢後，屏東縣三地門鄉車牧勒薩以・拉勒格安（Cemelesai Ljaljegan ）昨列席三地門鄉民代表會第6次定期大會，他首次全程以排灣族語施政報告。三地門鄉長Cemelesai 以賽說， 《原住民族語言發展法》2017年6月14日公布施行，第一條說明原住民族語言為國家語言，希望與大家努力建立母語傳承、使用、應用的環境，以搶救瀕危的原住民族語。
鄉長以賽Cemelesai 說，近年來原民會推動族語政策，看到原民會主委夷將・拔路兒 （Icyang.Parod）首次在立法院全程使用阿美族語業務報告時提到，邀請地方政府原民相關單位及原住民族地區55個鄉、鎮、市、區等首長，落實原住民族語言發展法規範，議事期間或召開會議時能使用族語及同步口譯，營造原住民族語言使用環境，找回原住民族語言的生命力。
以賽說，語言是民族文化的根本，更珍惜自己的語言，鼓勵年輕族人，多學習自身語言，讓文化延續，讓祖先的智慧傳承，公所持續配合族語推動政策，落實各項族語復振，營造友善的族語生活環境， 建構更多元的族語學習管道，讓原住民族的語言能重現於日常生活。
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