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「高雄原民山籟愛玉」亮相 凍飲、保濕精華露養顏美容
「高雄原民山籟愛玉」產品今天亮相，高雄市長陳其邁出表示，市府與行政院原住民委員會共同合作推動產業發展，委託工研院執行「高雄山籟愛玉Kaohsiung Tabakai委託專業服務案」，歷經3年扶植計畫，讓原民朋友在地方創生理念及原鄉的好山好水之下，種出品質保證的愛玉。這次推出的愛玉果凍、愛玉黃梅吸凍飲、愛玉保濕精華露等商品，希望為高雄愛玉子另闢多元管道及機會。
高雄市愛玉子產量全國第一，其中98%的愛玉子來自三個原鄉。陳其邁稱讚山籟愛玉是人間極品，不僅養顏美容，也讓市民朋友吃得健康。有原鄉部落最自然、最有機的品質保證，並由工研院協助透過串聯一級生產端的環境流程優化與智慧化，搭配二級加工技術建構與強化，協助愛玉Q度與品質的鑑定，最終整合三級行銷應用多元化，與家樂福、諾亞國際、豐喜食品等透過產銷合作，市區多布點，讓消費者更容易購買。
陳其邁說，天然環境種出來的農產品都好吃，原鄉的農產品是原民朋友非常重要的經濟來源，在原鄉部落使用五倍券及八大券，都可對接高雄券，邀請大家一起來消費挺原民朋友。
高雄市原住民事務委員會主委阿布斯表示，首波愛玉商品在記者會中正式曝光，商品種類多樣，結合原鄉農特產品推出的愛玉果凍、愛玉黃梅吸凍飲及愛玉芒果好味組等，也研發出愛玉保濕精華露。在桃源區復興里整建的「kaukau山籟愛玉館」，預估12月完工，未來期待與部落合作，推出多元特色商品，打造觀光體驗空間。
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