影／南橫斷路修復工程效率差挨批 公總：持續搶修中

高雄桃源區明霸克露橋8月因豪雨遭暴漲溪水沖斷，臨時便道也多次遭土石侵襲，造成當地交通不便，前高雄市議員伊斯坦大.貝雅夫.正福明將帶部落人士至甲仙工務段抗議，貝雅夫表示，交通部公路總局甲仙工務段是不及格的建設團隊，最佳政績是斷路，且封路嚴格如警總，造成居民生病就醫不便。甲仙工務段表示，經過近2個月積極搶修復建，明霸克露便道已於11月2日增加開放時段，每日上午7點至下午5點半，白天完全不管制。也視修復與天侯狀況滾動調整通行模式，預計12月1號會重新開放梅山口至天池路段。

甲仙工務段指出，因考量夜間視線不佳，通行便道風險較大，目前晚上6點至10點間，採整點開放10分鐘，由保全人員戒護單線雙向通行。經開放1周後車流統計，每日夜間部落進出通行車輛為20輛，但已大幅降低復興以上3部落民眾對聯外道路受限影響。

貝雅夫表示，南橫歷經12年仍時常斷路，卻找不出結構性問題，也不斷消耗國家預算路修了又修。他認為，甲仙工務段工程效率差，搶修便道明明是一天可完成的事，卻拖到10天才完工，影響學童受教權、農民也無法運銷農產品，民眾更無法上山再看南橫美景。

甲仙工務段回應，雖目前梅山口至天池路段雖汛期間仍有多處落石，但近期動員已修整道路，也在今天邀集高雄市政府警察局旗山分局、六龜分局就、甲仙、寶來、桃源等相關單位及地方協會討論未來南橫梅山口以上開放評估以及南橫全線復通狀況，初步評估有望於近期恢復梅山口至天池路段有條件開放，配合緊接而來的山櫻花及梅花花期，民眾再度體驗南橫高山之美，並促進地方觀光產業發展。