快訊

調查結果出爐！我基金會轉租清大空間給陸方 將遭裁罰

台積電高雄設廠 2022年動工

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高捷疫苗接種站 人數超過預期、隨到隨打占15%

中央社 / 高雄9日電
高雄市政府在高捷中央公園站設置COVID-19疫苗接種站，方便民眾前來施打疫苗。 中央社
高雄市政府在高捷中央公園站設置COVID-19疫苗接種站，方便民眾前來施打疫苗。 中央社

高雄市5日起在捷運中央公園和左營站設COVID-19疫苗接種站、10日起加開美麗島站，可預約也可隨到隨打，接種人數超過預期，現場民眾也讚很方便、人員很有組織、時間容易配合。

今天在中央公園站接種的情況，現場等候的椅子約坐滿一半左右，接種者以年輕族群為主。衛生局告訴中央社記者，今天中央公園站共接種220人次，其中包含128人是隨到隨打，可見有不少民眾是路過或臨時起意就過來接種。

衛生局也表示，原規劃左營站、中央公園站每日各開放接種240劑，前幾天兩站接種的情況都超過原本預期的數量，隨到隨打約占15%，市府也依民眾到站接種情況補充疫苗。

來自阿根廷的外籍女性表示，剛好住在捷運站附近，不用跑太遠施打，所以透過預約平台預約在這裡打疫苗，她也大讚工作人員非常有組織、人超級好，在捷運站打疫苗感覺很不錯。

住在高雄市郊區25、26歲的洪姓姊妹則表示，先前因為錯過意願登記的時間無法接種，但是捷運站不用預約、可以隨自己的時間來打，比較方便。

19歲的郭姓大學生因為先前開放接種的時間剛好要上課沒有打到，今天在媽媽的陪同下到中央公園站接種，媽媽也覺得現場人沒有太多，比較不會緊張；接種後郭同學表示沒有甚麼不適，只是手臂有點痠痛。

第13期「COVID-19公費疫苗預約平台」疫苗接種提供BNT與AZ疫苗，高雄市政府衛生局日前宣布，安排在高雄捷運紅線R16左營站及高雄捷運紅線R9中央公園站設置COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種站，並且也提供現場隨到隨打服務。

其中，捷運左營站5、6日接種BNT疫苗，7日接種AZ疫苗；捷運中央公園5、6、8日接種AZ疫苗，9、10、12日接種BNT疫苗。高雄市長陳其邁昨天晚間也在臉書上公布，10到13日在美麗島站「光之穹頂」下加設接種站，提供接種莫德納和BNT疫苗。

捷運 衛生局 高雄市 疫苗

延伸閱讀

買氣大減！國人防疫險、疫苗險10月銷售雙創新低

59.4萬劑AZ月底到期 蔡壁如質疑政府花大錢買即期品

【重磅快評】支票開太快 陳時中要唸莊人祥幾句了

青少年第2劑BNT疫苗打不打 衛福部召集專家評估

相關新聞

高捷疫苗接種站 人數超過預期、隨到隨打占15%

高雄市5日起在捷運中央公園和左營站設COVID-19疫苗接種站、10日起加開美麗島站，可預約也可隨到隨打，接種人數超過預...

「高雄原民山籟愛玉」亮相 凍飲、保濕精華露養顏美容

「高雄原民山籟愛玉」產品今天亮相，高雄市長陳其邁出表示，市府與行政院原住民委員會共同合作推動產業發展，委託工研院執行「高...

影／南橫斷路修復工程效率差挨批 公總：持續搶修中

高雄桃源區明霸克露橋8月因豪雨遭暴漲溪水沖斷，臨時便道也多次遭土石侵襲，造成當地交通不便，前高雄市議員伊斯坦大.貝雅夫....

高市通過公寓大廈自治條例草案 未成立管理組織將開罰

高雄市政府今開市政會議，通過「公寓大廈輔導管理自治條例」草案，主要針對84年以前取得建造執照的6樓以上公寓大廈輔導成立管...

高市欲推長輩換居 學者籲：漸進式、跨局處推動

高市議員鄭孟洳今建議市府推動「長輩換宅」政測，助高齡者增加社會互動。高雄市長陳其邁、副市長林欽榮都稱，此政策建議很好，將...

高捷林園線明年動工 陳其邁：盼工期縮短至6年

國發會10月審議通過高雄捷運小港延伸林園線可行性研究，市議員韓賜村盼市府針對動工日期有所承諾。市長陳其邁表示，市府提送修...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。