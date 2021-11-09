高捷疫苗接種站 人數超過預期、隨到隨打占15%

高雄市5日起在捷運中央公園和左營站設COVID-19疫苗接種站、10日起加開美麗島站，可預約也可隨到隨打，接種人數超過預期，現場民眾也讚很方便、人員很有組織、時間容易配合。

今天在中央公園站接種的情況，現場等候的椅子約坐滿一半左右，接種者以年輕族群為主。衛生局告訴中央社記者，今天中央公園站共接種220人次，其中包含128人是隨到隨打，可見有不少民眾是路過或臨時起意就過來接種。

衛生局也表示，原規劃左營站、中央公園站每日各開放接種240劑，前幾天兩站接種的情況都超過原本預期的數量，隨到隨打約占15%，市府也依民眾到站接種情況補充疫苗。

來自阿根廷的外籍女性表示，剛好住在捷運站附近，不用跑太遠施打，所以透過預約平台預約在這裡打疫苗，她也大讚工作人員非常有組織、人超級好，在捷運站打疫苗感覺很不錯。

住在高雄市郊區25、26歲的洪姓姊妹則表示，先前因為錯過意願登記的時間無法接種，但是捷運站不用預約、可以隨自己的時間來打，比較方便。

19歲的郭姓大學生因為先前開放接種的時間剛好要上課沒有打到，今天在媽媽的陪同下到中央公園站接種，媽媽也覺得現場人沒有太多，比較不會緊張；接種後郭同學表示沒有甚麼不適，只是手臂有點痠痛。

第13期「COVID-19公費疫苗預約平台」疫苗接種提供BNT與AZ疫苗，高雄市政府衛生局日前宣布，安排在高雄捷運紅線R16左營站及高雄捷運紅線R9中央公園站設置COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種站，並且也提供現場隨到隨打服務。

其中，捷運左營站5、6日接種BNT疫苗，7日接種AZ疫苗；捷運中央公園5、6、8日接種AZ疫苗，9、10、12日接種BNT疫苗。高雄市長陳其邁昨天晚間也在臉書上公布，10到13日在美麗島站「光之穹頂」下加設接種站，提供接種莫德納和BNT疫苗。