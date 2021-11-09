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高雄愛玉產量全國第一 首創果膠凝固特性分析檢測

中央社 / 高雄9日電

高雄愛玉產量全國第一，其中約98%愛玉子皆來自高雄3原鄉。高雄愛玉也首創果膠凝固特性分析檢測，建立品質階級制度，並推出「高雄原民山籟愛玉」品牌，成為原鄉結合科技典範。

為推廣並優化高雄原鄉種植的愛玉子，行政院原住民族委員會與高雄市政府共同合作推廣，並委託工業技術研究院，建立全台首創的愛玉果膠凝固特性分析TQX檢測，讓愛玉有可分辨的品質階級制度，並成立「高雄原民山籟愛玉」愛玉品牌。

高雄市原民會今天在市府前舉行記者會，公布「高雄原民山籟愛玉」愛玉品牌，首波愛玉商品也正式亮相，包括愛玉果凍、愛玉黃梅吸凍飲及研發出的愛玉保濕精華露等，盼為高雄愛玉子開闢多元研發管道及銷售機會。

高雄市長陳其邁出席記者會致詞表示，高雄山籟愛玉最自然、有機，品質有保證，且這幾年由工研院協助品質鑑定，高雄愛玉可說是「電腦選的」。希望民眾到原鄉旅遊，不要忘了買愛玉等農特產品回家。

高雄市原民會主委阿布斯說，打造「高雄原民山籟愛玉」品牌，希望逐步打開多元通路行銷與多樣化產品應用機會，建立高雄原鄉產業，成為國內外都認可的永續生產品牌。

高雄市原民會表示，愛玉屬隱花果植物，授粉只能仰賴愛玉小蜂，為了不影響愛玉小蜂授粉，種植過程中不施灑農藥及其他化學物質，以友善種植及檢測技術，培育出好品質愛玉子。

高雄市原民會指出，高雄市桃源區復興里正在整建「kaukau山籟愛玉館」，預估12月完工，將推出多元特色商品，並打造觀光體驗空間，讓更多民眾認識山裡的好愛玉。

高雄市

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