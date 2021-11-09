高市欲推長輩換居 學者籲：漸進式、跨局處推動

高市議員鄭孟洳今建議市府推動「長輩換宅」政測，助高齡者增加社會互動。高雄市長陳其邁、副市長林欽榮都稱，此政策建議很好，將全面研議、支持推動。對此高雄大學建築系教授曾梓峰表示，長輩換宅是社會趨勢，也是必須走的方向，但換宅涉及空間準備、醫療配套及社會共識等，政府須有系統、跨局處進行，國外進行換宅實驗，至少需5至10年才能累積完善的操作方法與社會同理心，「換宅對老人家來說幾乎就是人生最好一哩路，每個環節都需完整配套，操作不當是會付出大量社會成本。」

曾梓峰指出，高市府在高齡友善空間這塊作為太少，高齡趨勢非現在才出現，市府應展現態度，在高齡友善作為上加把勁。曾梓峰建議，短期可先推動自宅空間友善，除了補助，還需有系統的規畫，才能讓補助發揮效益。也應以鄰里為中心，打造心理、社會無障礙，讓老人家真的走得出門，還能在社區獲得良善互動，「人際互動之所以重要就是你天天見到一個人，某天沒看到他，你就會想說是不是有什麼狀況。」長輩走入社區可讓更多人提早發現長輩問題，而不是讓他們孤獨終老。

樹德家商照服科主任王育英表示，不便外出的長輩常有自閉、功能嚴重退化狀況，「電梯對老人家很重要，這也形同與外界聯絡的窗口，方便進出才會走出家門與社會互動。」

王育英在照服現場觀察到，老人家很需要跟人聊天、互動，但現今不少人獨居，或者白天家人都外出上班，居家服務雖能滿足基本生活需求，包括洗澡、煮飯、打掃、陪伴等，但因為時間不長無法完全滿足老人家的需求。

王育英說，在日本有不少老人社區住宅，通常是一、二樓高，設有電梯，方便長者外出。現在台灣的社宅應保留一定比例給長輩，並推動青銀共居，長者有很寶貴的生經驗可分享，年輕人則能實際協助生活起居。

曾梓峰、王育英都認為，市府可從目前已推動的社會住宅進行高齡友善政策，包括在無障礙設施、醫療支持、安寧陪伴等。曾梓峰說，過去拜訪德國一處社宅，在裡面青年、長輩，各種身分的居民混居，「但住民很清楚社區的人口結構，在長者逝世時是整個社區一起送行。」曾梓峰說，當時一位社工看到這一幕就潰堤了，因社工自己的媽媽才剛因為身體老化，被房東退租，最後只能躺在病床上終老。