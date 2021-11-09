快訊

「大二生進手術房縫合傷口」成大稱無違法 陳時中一句話打臉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高捷林園線明年動工 陳其邁：盼工期縮短至6年

聯合報 / 記者徐白櫻林巧璉／高雄即時報導
高市議員韓賜村（右）關心高捷小港延伸林園線可否在明年動工，市長陳其邁表示，市府將以整合捷運、國7、地底管線三大工程為目標，希望工程從8年縮短為6年。記者徐白櫻／翻攝
高市議員韓賜村（右）關心高捷小港延伸林園線可否在明年動工，市長陳其邁表示，市府將以整合捷運、國7、地底管線三大工程為目標，希望工程從8年縮短為6年。記者徐白櫻／翻攝

國發會10月審議通過高雄捷運小港延伸林園線可行性研究，市議員韓賜村盼市府針對動工日期有所承諾。市長陳其邁表示，市府提送修正報告給交通部，目前綜合規畫、環評及基本設計作業同步啟動，順利的話明年動工，盼8年工期縮短為 6年。

高市議會今天進行市政總質詢，民進黨議員韓賜村指出，捷運抵達林園是林園人多年來追求的期望，行政院說明年9月動工，市長要給林園人具體承諾；國7建造只占沿海路一小段，不到500公尺，必要啟動多部潛盾機來加速工程進行。

針對捷運林園線規劃及動工期程，高雄市長陳其邁答詢表示，捷運到林園是大家共同心聲，也是政府照顧與發展林園地區的重要建設，國發會10月18日專案小組會議審議通過，建請行政院准予核定小港林園線可行性研究案，市府10月26日已提送修正報告予交通部。

陳其邁指出，目前綜規、環評及基本設計作業同步啟動中，以平行作業方式縮短年前面作業程序，最重要是希望明年（111年）如期動工，但捷運林園線在沿海路部分有管線問題及國道7號高架工程，工程界面較為複雜，初估工期為8年，市府將以整合三大工程為目標，希望縮短至6年完成。

陳其邁 高捷

延伸閱讀

全市近2萬戶老人困老宅 陳其邁允諾推動長輩換居

高市防疫旅館量能增加 市府保證市民有房住

罷免迴力鏢 陳其邁：相信市民的智慧

催打疫苗有方法 陳其邁賣關子：還有更有趣的施打場所

相關新聞

高捷林園線明年動工 陳其邁：盼工期縮短至6年

國發會10月審議通過高雄捷運小港延伸林園線可行性研究，市議員韓賜村盼市府針對動工日期有所承諾。市長陳其邁表示，市府提送修...

城中城大樓第二次搬遷 今10戶受災戶遷出

高雄城中城大火受災戶後續安置持續進行中，今天進行第二梯次搬遷作業，市府社會局協助10戶民眾遷入新住處，共有20戶遷移他處...

全市近2萬戶老人困老宅 陳其邁允諾推動長輩換居

台灣老人住老宅的比例逐年攀升，高市議員鄭孟洳指出，高雄有近2萬名老人獨居無電梯公寓，市府應該比照新北市推動「長輩換居」政...

疫情增加弱勢戶 高市議會寒冬聯合送暖1823戶創新高

高市議會持續11年舉辦寒冬聯合送愛活動，議長曾麗燕今早會同高雄市社福慈善總會理事長莊明勳等人點燃愛心聖火，並宣布，今年資...

催打疫苗有方法 陳其邁賣關子：還有更有趣的施打場所

國內新冠疫情趨緩，疫苗也出現緩打潮，高市府本周祭出長輩打疫苗送米，明起至13日更在高雄捷運美麗島站光之穹頂推「莫德納／B...

屏縣健康園區 醫療大樓14日動土

義联集團進駐屏東縣健康產業園區興建醫療大樓，14日將動土，預計投資80億，設23個醫療專科，急性一般病床495床、急重症...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。