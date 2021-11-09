高捷林園線明年動工 陳其邁：盼工期縮短至6年

國發會10月審議通過高雄捷運小港延伸林園線可行性研究，市議員韓賜村盼市府針對動工日期有所承諾。市長陳其邁表示，市府提送修正報告給交通部，目前綜合規畫、環評及基本設計作業同步啟動，順利的話明年動工，盼8年工期縮短為 6年。

高市議會今天進行市政總質詢，民進黨議員韓賜村指出，捷運抵達林園是林園人多年來追求的期望，行政院說明年9月動工，市長要給林園人具體承諾；國7建造只占沿海路一小段，不到500公尺，必要啟動多部潛盾機來加速工程進行。

針對捷運林園線規劃及動工期程，高雄市長陳其邁答詢表示，捷運到林園是大家共同心聲，也是政府照顧與發展林園地區的重要建設，國發會10月18日專案小組會議審議通過，建請行政院准予核定小港林園線可行性研究案，市府10月26日已提送修正報告予交通部。

陳其邁指出，目前綜規、環評及基本設計作業同步啟動中，以平行作業方式縮短年前面作業程序，最重要是希望明年（111年）如期動工，但捷運林園線在沿海路部分有管線問題及國道7號高架工程，工程界面較為複雜，初估工期為8年，市府將以整合三大工程為目標，希望縮短至6年完成。