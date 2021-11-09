托育能量增加 今年屏東將有20所非營利幼兒園揭牌

屏東縣政府今天上午舉辦九如國小辦理「屏東縣三多非營利幼兒園」揭牌典禮；縣內目前已設置20所非營利幼兒園，未來仍會持續推動公共化教保服務，朝「全齡照顧─幼兒國家一起養」政策邁進，更提供優質、平價且實際的托育服務。

今天上午揭牌的三多非營利幼兒園，核定招收2歲至入國民小學前幼兒共2班60名幼兒，透過公開招標評選方式，由「社團法人高雄市碩苗社會教育關懷協會」得標，就讀非營利幼兒園第一胎收取2500元，第2胎收取1500元，第3胎以上子女、低收入、中低收入戶免繳費用，以減輕家長育兒負擔。

縣府指出，九如鄉包括九如與後庄2所國小均有附設幼兒園，其中三多國小學區內三塊村及大坵村，因尚無設置公共化幼兒園，為落實擴大公共化幼兒托育及減輕家長的經濟負擔，選定三多國小設置非營利幼兒園；收托服務時間也可配合家長需求，寒、暑假正常上課，並提供延長照顧服務。

「非營利幼兒園名額一推出，都是秒殺」，潘孟安說，縣府近年來積極推動公共化教保服務，新設幼兒園更是首次招收2歲幼幼班的班級，同時新增圖書館，讓老少中青及孩童都可來這邊共享讀物，增近親子感情。

潘孟安說，為減輕新手爸媽的負擔及壓力，會持續盤整縣內各鄉鎮學校，陸續在公共托育部分，增加非營利幼兒園、國小附設幼兒園及準公共化幼兒園，提供家長平價、優質的教保服務。

縣府教育處統計，屏東2至5歲幼兒數為2萬1387人，110學年度屏東縣新設立6園非營利幼兒園共增加468名供應量，非營利幼兒園數含分班有20個；公共化幼兒園供應量8661名幼兒，私立幼兒園供應量1萬3967名幼兒，2歲入國民小學學前幼兒入園率已達7成。