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城中城受災者遷居 市府助第2批10戶搬回生活用品

中央社 / 高雄9日電

高雄市政府協助「城中城」受災戶依親找房，今天提供第2梯次搬家服務，共協助10戶遷居搬新家。

高雄市政府社會局發布新聞稿指出，市府持續協助「城中城」火災事故受災民眾依親或尋找租屋，5日啟動第1梯次受災戶搬家服務，首批共協助10名受災戶取出生活用品，遷居搬家；今天提供第2梯次搬家服務，共協助10名受災民眾遷居新住處。

社會局表示，「城中城」住戶陳姓伯伯在打包過程翻出他與小學同學60週年及導師合照，他很高興地向社工介紹照片裡的每名同學。

陳伯伯打包後指出，「只要平安健康，就有十足勇氣及信心開始新生活」，衷心感謝社會局社工從他住院、出院、旅館短期安置、尋找新租屋處及打包搬家，一路溫暖陪伴及情緒支持，把他當作家人看待。

社會局表示，市府持續協助各罹難者家屬、傷者及受災住戶情緒支持，並協助申請安置或租屋、依親補助；社工陪同受災戶找尋租屋處或依親，陸續協助後續搬家及返家取物等事宜。

社會局指出，截至今天，社工陪同打包整理501人次、社工師公會陪同取物服務共219人次。

社工 高雄市

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城中城受災戶搬家安置 首批10戶搬回生活用品

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