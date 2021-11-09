城中城大樓第二次搬遷 今10戶受災戶遷出

高雄城中城大火受災戶後續安置持續進行中，今天進行第二梯次搬遷作業，市府社會局協助10戶民眾遷入新住處，共有20戶遷移他處。社會局指出，截至11月9日止，社工陪同打包整理501人次、社工師公會陪同取物服務219人次，市府團隊全力協助城中城住民遷往新居。

鹽埕區城中城大樓14日凌晨大火，共造成46人罹難、43人受傷，經市府清查，大樓住戶208戶，實際居住者僅約百戶。在調查告一段落後，本月5日起展開第一階段搬遷作業，市府協助受災後依親或尋找租屋。

今天上午進行第二階段搬遷作業，搬家公司人員出動吊車，陸續將10戶用品吊掛下達地面，運往未來新居處。