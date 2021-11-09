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城中城大樓第二次搬遷 今10戶受災戶遷出

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
第二梯次受災戶今天搬離城中城大樓。圖／高市府社會局提供
第二梯次受災戶今天搬離城中城大樓。圖／高市府社會局提供

高雄城中城大火受災戶後續安置持續進行中，今天進行第二梯次搬遷作業，市府社會局協助10戶民眾遷入新住處，共有20戶遷移他處。社會局指出，截至11月9日止，社工陪同打包整理501人次、社工師公會陪同取物服務219人次，市府團隊全力協助城中城住民遷往新居。

鹽埕區城中城大樓14日凌晨大火，共造成46人罹難、43人受傷，經市府清查，大樓住戶208戶，實際居住者僅約百戶。在調查告一段落後，本月5日起展開第一階段搬遷作業，市府協助受災後依親或尋找租屋。

今天上午進行第二階段搬遷作業，搬家公司人員出動吊車，陸續將10戶用品吊掛下達地面，運往未來新居處。

搬家過程中，陳老先生將住家佛像視為重要物品。老先生說，大火發生時，放在窗台旁的佛像帶給來安定力量，務必要將佛像帶去新家，未來繼續保佑平安。

市府社工協助受災戶整理物品。圖／高市府社會局提供
市府社工協助受災戶整理物品。圖／高市府社會局提供

社工 安定力量

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