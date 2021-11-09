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金門振興券核銷首週破億 縣長肯定活絡中小商家

中央社 / 金門縣9日電

金門縣政府發放只限於金門流通使用的3000元振興券，首週核銷金額破新台幣1億元；金門縣長楊鎮浯今天表示，市場使用熱度高，達到振興券嘉惠地區中小型商家的目標。

金門縣府建設處發布新聞稿指出，為提振地區內需經濟消費，縣府自10月1日起發放並只限於金門地區流通使用，價值新台幣3000元的振興券，並自11月1日起在各鄉鎮公所受理商家申請票券核銷。

楊鎮浯上午到金城鎮公所核銷據點視察商家申請核銷情況時表示，這次振興券約發放4億2000萬元；第一週核銷商家比去年多了100多家，其中很多是中小型商家，核銷金額已近1億，代表市場使用熱度高，也達到振興券嘉惠地區中小型商家的目標。

楊鎮浯表示，今年100元面額振興券更讓地區小型商家受惠，加上觀光處發行的19萬8000張面額100元的旅遊券，票券數比去年增加100萬張，幾乎天天都有核銷。

建設處在新聞稿中表示，依核銷系統資料顯示，去年金門1+1振興券核銷首周共273家業者申請核銷，其中有190家為中小商家行號業者；今年3000元振興券核銷首週（11月1日到8日）共有373家業者申請核銷，其中有272家為中小商家行號業者。

建設處分析，115家為今年新申請核銷的業者；其中有94家為中小商家行號業者，更顯示小額振興券有利提升中小商家行號使用。

建設處提醒，部分去年未申請過核銷作業商家，應先到建設處「110年金門地區振興券」網頁下載「商家核銷須知」詳閱核銷規範；而單次核銷金額超過新台幣100萬元或票券超過2000張的商家，必須先向建設處工商科預約核銷。

金門 楊鎮浯

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