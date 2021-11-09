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全市近2萬戶老人困老宅 陳其邁允諾推動長輩換居

聯合報 / 記者徐白櫻林巧璉／高雄即時報導
高市議員鄭孟洳建議市府要推動「長輩換居」政策。記者徐白櫻／翻攝
高市議員鄭孟洳建議市府要推動「長輩換居」政策。記者徐白櫻／翻攝

台灣老人住老宅的比例逐年攀升，高市議員鄭孟洳指出，高雄有近2萬名老人獨居無電梯公寓，市府應該比照新北市推動「長輩換居」政策，舊宅由市府協助出租年輕家庭或弱勢朋友。市長陳其邁表示，高雄發展早，老舊建物數量相對多，會請都發局、工務局一起推動，全力支持長輩換居社宅

高市議員鄭孟洳指出，全台有62.7萬宅是老人居住、43萬老人受困無電梯公寓，高雄市有8萬宅僅老人居住、6萬老人獨居，其中1萬8千多人住在沒有電梯公寓，比例是六都排第三位；老宅無障礙設施補助推動成效不佳，許多老舊公寓樓梯狹小，老人被困在裡面無法出門，上下樓梯需要社工或鄰居協助。

現階段社宅弱勢居住比例為4成左右。鄭孟洳建議，長輩住在老舊公寓外出不便，但上下樓梯對年輕人沒有問題，市府應考慮比照新北市推動「長輩換居」，安排長輩換住社宅或更好的包租代管環境，原本擁有產權房子由政府處理，出租給年輕家庭或需要社宅的弱勢朋友居住；另方面，市府也應該盤點長輩居住環境安不安全，有無公安疑慮。

副市長林欽榮指出，老人困老宅是全中華民國面臨困境，市府都發局今年成立都市更新科，盼加速相關推動；他個人非常支持長輩換社宅方案，贊成整修老宅變社宅給年輕人居住，盼在高市社會住宅出租辦法內加入這個選項。

市長陳其邁也承諾，會全力推動長輩換居社宅，在推動包租代管時透過補助或以專案增加誘因，優先照顧長輩，社宅部分也增加將8千8百戶增加至1萬戶。

社宅 老宅

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