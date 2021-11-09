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高市防疫旅館量能增加 市府保證市民有房住

中央社 / 高雄9日電

今年農曆春節返國人潮大增，高雄市陳其邁今天表示，高雄市防疫旅館量能累積約5300間房，10月底起已僅限市民預約；包括防疫旅館接送等防疫強度會增加，確保滴水不漏。

陳其邁上午在高雄市議會接受媒體聯訪表示，高雄市防疫旅館量能，累積至今約有5300間房，10月底起只限高雄市民預約，市府也逐戶清查其他防疫旅館空房，持續媒合增加防疫旅館數量。

陳其邁說，市府有成立市民專屬訂房平台，有需要服務的市民可到平台預約。他並表示，初步統計，多數民眾希望住滿14天，也有部分人認為「10+4」方案，前10天入住防疫旅館或是自費入住集中檢疫所，後4天採居家檢疫比較方便。

陳其邁說，市府在防疫措施上會更嚴謹，包括防疫旅館接送、居家檢疫等，強度都再增加，確保防疫滴水不漏。

高雄市政府觀光局今天統計，截至10月29日，高雄市防疫旅館有66家、4554間房，預計年底前會再增加13家、838房，共5392房，目前已媒合585名市民入住。觀光局表示，一定會讓每位市民都有房可住。

觀光局上月曾宣布，為維護市民權益，10月底起預訂明年1月高雄市防疫旅館，以高雄市民優先，設籍高雄市市民、直系親屬及配偶設籍高雄者、在高雄求學或工作的本國籍國民，均可至高雄旅遊網的春節防疫旅館訂房平台查詢預約。

此外，市府也持續拚COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗覆蓋率，近日新增高捷美麗島站接種站。陳其邁說，鼓勵局處發揮創意，針對不同年齡層及族群，因地制宜設置接種站，提高施打意願；接下來還會推有趣的地方，待規劃好動線就會告訴大家。

防疫旅館 高雄市 陳其邁

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