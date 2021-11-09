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吳鼎信頹屋再造紅土藝術牆 金門沙美又添網紅景點

中央社 / 金門縣9日電

金門早年環境艱困，不少鄉親下南洋討生活；金門藝術家吳鼎信在沙美一座頹屋呈現「少小離家老大回」的遊子心境和對家的眷戀，佐以在地人文生態，打造金門愛家網紅景點。

2017年，吳鼎信在瓊林社區，用傳統燒紅磚工法，創作一面紅磚樹牆，造成轟動，成為唯美打卡景點。今年初，他在「沙美摩洛哥」推出「月下老人許願井」和「讓我們結婚吧」裝置藝術，吸引大批紅男綠女前來求姻緣或是見證愛情，成為「沙美摩洛哥」必訪所在。

吳鼎信接受中央社記者訪問時表示，「月下老人」引起廣大迴響後，社區期盼他能再創人氣景點。他相中沙青路和環島東路口的一座頹屋，用金門傳統建築工法，再打造一座紅土牆。

這次，吳鼎信創作的主題是「家」。他從母親的孕育、孩子的歡樂記憶，傳達傳統金門「家」的概念。吳鼎信說，家孕育著一代又一代，孩子長大了，到台灣或是南洋打拚，開枝散葉，又有了自己的家。他透過紅土牆上的「少小離家老大回」和「家，愛你久久久」圖案和甲骨文，訴說「你愛家，家也愛你」。

除了家的元素，少不了金門的傳統建築馬背圖案，和極具金門意象的鸕鶿，傳遞金門的人文與生態。幾面牆上爬滿了紅磚牽牛花，讓紅土牆豐富熱鬧，更添美感。

吳鼎信還在牆頭和牆中央雕塑幾隻貓咪。他說，以前金門一度老鼠為患，家戶幾乎都有養貓，如今養貓的人家不多了，於是他在這間頹屋裡雕幾隻貓咪點綴，勾起貓咪與家戶曾經緊密的連結。

另外，許多人喜歡到景點時寫下或刻著「到此一遊」4個字；吳鼎信為遊客「代筆」，用甲骨文寫下「到此一遊」，讓這4個字成為紅土牆另一個亮點。

這座紅土牆是吳鼎信和兒子吳子魁合力花費3個月的時間創作完成。完工後，父子在「愛你久久久」泥塑前合影，這難得的父子同框，可說是為這座藝術牆做了美好的詮釋。

金門 貓咪 建築

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