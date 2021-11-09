恆春民謠獲邀東京線上開唱 台日共演老調新聲

屏東恆春民謠繼今年夏天在英國「愛丁堡藝穗節」線上演出，13日將參與日本東京Taiwan NOW，與知名邦樂音樂人渥美幸裕等人合作線上開唱，為老調賦予新聲。

屏東縣府文化處新聞稿表示，Taiwan NOW是一個台日藝術家聯手打造的交流盛會，屏東恆春民謠傳藝師林秋月、黃淑瑛、吳登榮和洪桂香，將演唱恆春四景、楓港小調、牛母伴和四季春等曲調。

屏東縣長潘孟安表示，恆春民謠2018年獲邀至美國芝加哥、2019年在日本山形市花笠祭演出，今年8月在英國愛丁堡藝穗節線上演出，可見恆春民謠的獨特性與在地性足以代表台灣走上世界舞台。

文化處表示，屏東縣政府多年來致力於恆春民謠的推廣與發展，辦理「半島歌謠祭」以來，秉持文化扎根、駐點創作、跨界創新、世界音樂4大基調，期許成為一年一度在地音樂與國際共創的舞台。

文化處表示，「半島歌謠祭」曾邀請眾多國內外優質世界音樂人到恆春半島與在地共創獨特的半島新民謠，2019年邀請渥美幸裕在恆春半島駐村1個月，與多名恆春民謠傳藝師互動交流，共創恆春民謠，在當年度的半島歌謠祭演出大受好評。

文化處指出，渥美幸裕提到，「老調新聲」的概念是將傳統的民謠曲調加入新元素，賦予不同的演出形式，讓大家可以重新認識豐富多元的音樂文化，在與恆春民謠共創的過程中，被恆春民謠感動，13日的音樂會，特地邀請恆春民謠共同表演。

文化處表示，這次演出的「邦樂2.0和台灣民謠」節目，恆春民謠傳藝師以影像錄製方式，與渥美幸裕、小山豊、川村葵山、柿木原幸等多名樂手，以吉他、三味線和古箏等樂器共同演出，讓日本也能感受到恆春半島風土及民謠的獨特魅力。