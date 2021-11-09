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疫情增加弱勢戶 高市議會寒冬聯合送暖1823戶創新高

聯合報 / 記者徐白櫻林巧璉／高雄即時報導
高市議會年年結合慈善團體舉辦寒冬送暖活動，今年邁入第11年，各政黨議員響應愛心活動。記者徐白櫻／攝影
高市議會年年結合慈善團體舉辦寒冬送暖活動，今年邁入第11年，各政黨議員響應愛心活動。記者徐白櫻／攝影

高市議會持續11年舉辦寒冬聯合送愛活動，議長曾麗燕今早會同高雄市社福慈善總會理事長莊明勳等人點燃愛心聖火，並宣布，今年資助1823戶弱勢邊緣戶，每戶發送物資券2000元及等值800元生活物資，11月13日下午在議會前廣場舉行義診、祈福等關懷活動，盼發揮拋磚引玉之效，大家一起關懷弱勢市民。

為關懷新冠肺炎疫情影響的弱勢邊緣家庭，高市議會攜手公益團體舉辦送暖活動。上午10點，議長曾麗燕率林義迪、陳麗珍、李雅慧、江瑞鴻、邱俊憲、曾俊傑、童燕珍、陳若翠、吳益政、李雅靜、鄭安秝、陳慧文、張漢忠、李順進、王義雄、陳明澤、李喬如等議員宣布啟動關懷活動。

議長曾麗燕表示，議會結合慈善會舉辦的寒冬聯合送暖活動邁進第11年，今年以「議起攜手，愛心雄讚」為主題，因受COVID-19 肺炎影響，許多人的經濟受影響，弱勢戶比往年多500戶，議會今年特別加碼50萬元，擴大關懷對象，今年關懷戶數為1823戶，創歷年最高紀錄。

議會指出，議會自2011年起舉辦寒冬送暖活動，號召公益團體及社會善心人士共同照顧弱勢邊緣戶家庭，累計11年送暖1萬6172戶，今年共83個企業及民間團體、850位志工及5個宮廟參與送暖活動。寒冬聯合送暖活動11月13日下午在議會前廣場辦理，活動包括創意市集、闔家闖關遊戲、義診、祈福等活動，另有義煮團隊提供愛心餐食。

高市議會13日下午將在議會舉辦寒冬送暖活動，議長曾麗燕（左三）今早會同高雄市社福慈善總會理事長莊明勳（左二）等人點燃愛心聖火。記者徐白櫻／攝影
高市議會13日下午將在議會舉辦寒冬送暖活動，議長曾麗燕（左三）今早會同高雄市社福慈善總會理事長莊明勳（左二）等人點燃愛心聖火。記者徐白櫻／攝影

愛心 曾麗燕 公益活動

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