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催打疫苗有方法 陳其邁賣關子：還有更有趣的施打場所
國內新冠疫情趨緩，疫苗也出現緩打潮，高市府本周祭出長輩打疫苗送米，明起至13日更在高雄捷運美麗島站光之穹頂推「莫德納／BNT疫苗隨到隨打」措施，高市長陳其邁表示，衛生局就是一直「想出頭」千方百計就是要打到你，更賣關子說，未來還會有其他更有趣的疫苗施打地點，目前已在設計動線中，安排妥善後就會公布。
針對農曆年的防疫旅館需求，目前高雄共有66家防疫旅館，提供5300間房，從10月底開始只限高雄市籍市民預約，陳其邁表示，目前市府正在逐間逐戶清查防疫旅館是否還有空房，更持續媒合更多的防疫旅館，將嚴格控管數量。多數民眾都會住滿14天，少數民眾則認為10+4天的狀況較方便，這部分在接送、居家檢疫部分都會嚴格把關，確保防疫做到滴水不漏。
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