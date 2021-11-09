高捷「光之穹頂」將設接種站 4天隨到隨打

中央社 / 高雄8日電

為方便通勤民眾接種COVID-19疫苗，高雄市政府在捷運左營、中央公園站設接種站，10日到13日下午將再加開美麗島站，讓民眾在美景「光之穹頂」下接種，民眾可上市府網站預約或隨到隨打。

高雄市長陳其邁今天晚間在臉書發布貼文，10日到13日每天下午3時30分至7時30分，將在美麗島捷運站的「光之穹頂」下提供COVID-19（2019冠狀病毒疾病）接種服務，其中10日到12日提供莫德納疫苗，13日提供BNT疫苗。

陳其邁說明，有意前往接種的民眾可以先上市府網站預約，現場也提供免預約服務，歡迎通勤、路過的民眾隨到隨打，「打疫苗、也能打卡」。

陳其邁也提醒，施打莫德納疫苗第2劑者，與第1劑間隔需滿10週；施打BNT疫苗第2劑者，則需間隔滿4週。

陳其邁表示，美麗島捷運站內的「光之穹頂」是由義大利藝術家水仙大師（Narcissus Quagliata）歷時4年半完成的經典鉅作，藉玻璃、彩繪及燈光組合的藝術創作，展現水、土、光、火四大區塊精彩意涵，震撼人心，希望「讓旅客凝望穹頂時，找到一個作夢的地方，提供一個自由思考與想像的公共藝術空間」。

陳其邁說，希望能讓全世界再一次看見台灣團結抗疫的力量，也讓民眾靜下心、緩下步伐欣賞藝術創作，療癒接種的緊張心情。

莫德納疫苗 陳其邁 捷運

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