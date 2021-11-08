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馬祖綠光漁船問題 民進黨縣黨部盼中國積極處理

中央社 / 連江縣8日電
馬祖8月至10月晚間受船隻綠色光害影響。
馬祖8月至10月晚間受船隻綠色光害影響。

馬祖8月至10月晚間受船隻綠色光害影響，民進黨連江縣黨部主委李問向中央政府陸委會、漁業署反映綠光漁船對馬祖造成影響，盼尋求管道發聲對岸積極處理。

民進黨連江縣黨部主委李問在臉書（Facebook）發文表示，馬祖8月至10月常受撈捕小卷船的綠光集魚燈干擾，漁船光害及越界捕撈，不僅嚴重破壞馬祖生態環境、影響「神話之鳥」黑嘴端鳳頭燕鷗繁衍，更衝擊馬祖觀光產業。

李問表示，雖然兩岸邊境執法有困難，但不能漠視馬祖環境生態遭受破壞的問題，已透過民進黨立委洪申翰辦公室，向中央政府陸委會、漁業署反映馬祖綠光漁船問題，希望未來能避免綠光漁船再次侵擾馬祖海域。

李問指出，經發聲後，陸委會已函請海基會向中國大陸海協會反映問題，提出約束所屬船舶勿在馬祖列島海域使用集魚燈夜間捕魚，共同防制光害、保護漁資源，並將依法強制驅離、扣留船舶、沒入船舶及行政罰鍰等。政府將適時透過多元管道呼籲，請陸方注意相關影響，勿放任船隻違法捕撈。

李問發文也表示，陸委會建議連江縣政府未來可透過與福州市政府的縣政交流活動「榕馬會談」，提出燈火漁業問題，尋求陸方共同防制光害、保護漁資源。若涉及公權力事項，仍需依兩岸條例相關規定辦理。

根據李問的臉書發文內容，海基會5日也去函中國海協會，呼籲中國相關部門能約束所屬船舶，勿在馬祖列島海域使用集魚燈夜間捕撈，以共同防制光害、保育漁業資源。

馬祖 陸委會 民進黨

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