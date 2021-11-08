朱立倫金門宣講新住民送上湯圓寓意團圓 盼重啟小三通

國民黨主席朱立倫今天到金門主持縣黨部主委布達，下午則進行「1218場全台街講」的金門場，來自大陸的新住民特別在開場時準備福建「家鄉味」湯圓給主席品嚐，新住民表達「他們很想家」，「希望朱主席幫忙，趕快把小三通打開，讓我們回家的路更近」。

朱立倫今天下午到金門縣立體育場視聽室，說明12月18日舉行的四項公投反萊豬、公投綁大選、重啟核四和珍愛藻礁國民黨的立場，現場吸引超過200多人參與，場面熱烈。包括金門縣長楊鎮浯、立委陳玉珍與議長洪允典等人也都全程參與。

活動一開始來自福建永春的新住民就準備好吃的湯圓給朱立倫等人品嚐，新住民李素玲說，這是家鄉的湯圓，代表著團團圓圓，她說「小三通已經關了2年，把我們的心也關了，大陸姊妹都想家了，姊妹遠嫁而來，希望朱主席可以幫忙，趕快把小三通打開，讓我們回家的路更近」。現場不少新住民也高喊「我們想回家」。

朱立倫表示，反萊克多巴胺豬是為了所有民眾健康，不分黨派。公投綁大選，歐美各國以及台灣之前都是這麼做，既「省錢又省時」；民進黨政府因為上次選舉公投輸了，現在「跋輸筊就翻桌」反對公投綁大選，要民眾為公投專程投票勞民傷財又舟車勞頓，違反民意。

至於另兩項民間團體提出的環保和能源議題公投，朱立倫說，蔡政府計劃2025年達到非核家園目標，但以現在再生能源只占總能源的5%來看，實現機率微乎其微。朱立倫喊出「四項都同意，台灣、金門更美麗」。

陳玉珍表示，目前台灣的發電供給量仍不足，執政黨的「2025非核家園」目標做不到，大概只能「用愛發電」。陳玉珍說，她在立法院任衛環召委時曾親自視察藻礁，發現當地風浪非常大，不適合作天然氣的接收站，且會破壞藻礁生態。蔡英文任民進黨主席時也曾主張「藻礁永存」，任總統後卻違背諾言，希望鄉親在「珍愛藻礁」與「重啟核四」二公投票上，務必蓋同意票。