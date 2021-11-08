金門爭取牛隻銷台多時傳來好消息 中央同意解封

經金門縣府積極爭取「屠體來源牛隻符合條件之生鮮、冷藏或冷凍牛肉」銷台，今天傳出好消息，縣府今天表示，專家會議已同意解封，但實施日期尚待農委會公告修正「金門地區偶蹄類動物及其產品禁止輸往台灣本島及其他離島」規定。

金門縣府表示，農委會動植物防疫檢疫局在本月3日召開110年第3次草食動物重要疾病防治諮詢小組會議，包括建設處處長陳祥麟、防疫所所長林政道及縣農會總幹事文水成等都出席，說明縣府自疫情發生迄今之積極防疫作為。

縣府在會中提出「金門地區牛隻與其屠體、內臟、生鮮及加工產品禁止輸往臺灣本島及其他離島管制措施調整」案，經與會專家討論後，都認為金門地區去骨、去內臟生鮮、冷藏或冷凍牛肉傳播牛結節疹疫病風險極低，得以輸送至臺灣本島及其他離島，相關管制及檢查作為，參照去年7月10日牛結節疹疫情發生前之規定辦理。

會中同時討論台灣本島、澎湖縣及金門111年牛結節疹疫苗免疫措施，縣府表示，在台灣獸醫團隊協助下於最短時間內完成縣內所有牛隻牛結節疹疫苗第一劑注射，隔年於年中前即完成第二劑補強。

另在環保局及各鄉鎮公所清潔隊通力合作協助下，於病媒蚊好發季節預先做好環境清潔消毒；養牛場牧農也積極配合防疫所加強實施蟲媒殺滅及場域消毒工作，藉由吊掛誘蟲器或放置黏蠅板以減少蟲媒數量，同時進行門禁管制及人車進出管制等生物安全措施，降低傳播疾病機率。