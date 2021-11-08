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屏縣府攜手義联 首創全台結合長照開發示範園區

中央社 / 屏東8日電

「屏東縣健康產業園區」醫療大樓將於14日正式由義联集團進行動土典禮。在義大醫療體系全力投入下，首創全台結合「醫療長照」與「支援服務」開發示範園區。

對於這項重大縣政計畫效益，屏東縣政府今天新聞稿表示，縣民將可在民國113年底，擁有1座總投資金額新台幣80億元、設23個醫療專科、急性一般病床495床，急重症特殊病床200床，總床數達695床及住宿式長照機構264床、產後護理之家58床的區域級教學醫院。

縣府也說明，由於全國還未有以產業創新條例來設置的「醫療」產業園區，「醫療產業」類別尚未訂立相關子法規範，但在中央衛生福利部及經濟部、內政部營建署全力協助下，經縣府衛生、地政、環保、交通、城鄉等單位通力合作排除法令、財政等種種困難。

包括可行性規劃報告於106年報經衛福部及經濟部同意備查、環境影響評估於107年通過、土地開發許可內政部於109年核發，成為全國首創引進民間醫療產業資源共同開發，充分發揮縣有資產價值，提高全縣醫療服務產業水準。

包括可行性評估分析醫療產業的特性，以及對交通區位需求；在地點考量上，由於屏南地區醫療資源較為缺乏，要跨過高屏溪，所以選擇「麟洛運動公園」轉型為「健康產業園區」。

縣府地政處表示，期盼透過健康產業園區開發，能降低跨區醫療問題與提升重大疾病、緊急醫療與產兒醫療品質外，並挹注更多養護空間，讓屏東縣高齡或失能民眾能有更高生活品質，同時提供鄰近地區勞工及技術人員約2400個直接及間接就業機會，有助地方發展，達成產業創新目的。

依屏東縣衛生局統計，屏東縣在105年已超過「高齡社會」標準，全縣65歲以上人口比例占15.83%（高於全國的13.7%；110年比例更高達18.27%）排全國第5，老化人口增加，住宿型養護機構床位急需增加。

盤點醫療資源，屏東縣20多間醫院均為地區與區域醫院，在急（重）症、婦產醫療時都常要跨區就醫生產比例偏高，不僅增加求醫交通、時間成本，無形提高患者危險性及死亡率。因此縣府自105年開始進行可行性評估研議以產業創新條例來開發「醫療照護」產業園區招商，改善就醫可近性與提升醫療服務品質。

屏東縣政府 衛生局

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