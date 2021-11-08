屏東縣自來水供水普及率突破六成 九如鄉從0提升到58％

提升自來水供水普及率是屏東縣政府重要施政目標之一，縣長潘孟安在2014年底上任，屏東縣自來水普及率原為47.7％，至今年6月底提升至61.63％，增加逾4萬自來水用水戶。縣府統計，自來水供水普及率顯著提升的鄉鎮有潮州鎮從3.30%提升為46.6%、萬丹鄉自20.02%提升至71.42%，九如鄉原本全鄉未接用自來水，由0提高到58.08%。

屏縣府水利處指出，曾多次協調台水公司，要求台水公司需增列開發經費及人力並趕辦水源開發及相關供水事宜。明年度起，將針對自來水供水普及率僅有個位數的麟洛、內埔、竹田、萬巒、里港、鹽埔等鄉以及屏東市海豐地區五里等地區列為重點推動區域。

水利處指出，目前已核定自來水延管工程區域有麟洛鄉麟頂、麟蹄及新田3村，內埔鄉建興、豐田、竹圍及振豐4村，竹田鄉永豐、西勢、福田及六巷4村，萬巒鄉萬金、萬巒(一)、萬和及鹿寮4村，里港鄉塔樓、過江、玉田、永春、大平及春林6村，鹽埔鄉鹽北、鹽中、鹽南、永隆及仕絨等5村，以及屏東市海豐地區和興、信和、仁義、海豐及三山5里。預估完工後該等區域自來水普及率均能突破2位數，達14%到47%不等。

水利處指出，111年度已核定補助自來水延管工程計47件，除前開地區外，尚有潮州鎮三和、光春、富春、光春、五魁、蓬萊、九塊及泗林等8里，九如鄉後庄村，屏東市溝美及大洲里，萬丹鄉竹林、廣安2村，新埤鄉萬隆（萬安社區）、打鐵、新埤及箕湖4村，三地門鄉三地村、瑪家鄉三和村等地。縣府已函知各鄉鎮公所協助宣傳，請核定案件施作範圍內的住戶，儘快委託合格自來水承裝商提出申請。

縣府除爭取延管工程經費補助，自籌編列用戶設備外線縣配合款，從104年度起補助民眾接用自來水，總補助經費已逾4.6億元，縣自籌配合款也超過1.5億元，受益戶數達3萬餘戶，未來持續補助。

水利處提醒，民眾向自來水公司申請接水時，免先預繳政府可補助的費用，僅需繳納民眾自行負擔部分，縣府為用水安全持續不斷宣導，推動提升自來水供水普及率，呼籲民眾踴躍提出申請。