朱立倫主持金門黨部主委布達 籲國民黨團結重返執政

國民黨主席朱立倫今天到金門為國民黨金門縣黨部新任主委吳興邦布達，他也期許吳興邦要把金門鄉親的服務做好，在金門團結所有力量；吳興邦表示，接下來要推動同舟計畫，與四項公投同意，希望黨意與民意相結合，讓國民黨更團結，各種選舉都能勝選。

被視為是朱立倫嫡系人馬的吳興邦，今天上午在金門救國團活動中心舉行布達典禮，朱立倫親自到場力挺，讓他面子十足，現場冠蓋雲集，看得出吳興邦的好人緣，包括金門縣長楊鎮浯、立委陳玉珍、議長洪允典、前黨部林芳旋與石兆瑉、金門縣副議長周子傑、議員王秀玉、歐陽儀雄與各鄉鎮全到齊。

朱立倫在致詞時，推崇吳興邦的行政資歷豐富，歷任金門縣警局主管、消防局長，在基層服務很努力，很了解基層，在永和等地當區長時，服務非常多的金門鄉親，此番他願意全心奉獻黨務，他也特別告訴吳興邦，要把金門鄉親的服務做好，在金門要團結所有力量。朱立倫也拜託大家，共同支持國民黨，讓國民黨在明年縣市長選舉一定要大贏，2024年能重返執政。

針對4項公投，朱立倫說，反萊豬是為了全民的健康，不管是本土或進口的萊豬都反對；公投綁大選，這是希望公投與選舉結合在一起，這是「省錢又省工」，但民進黨是「輸賭就翻桌」立場，才不同意，此外另二項，1是環保1是能源，四項都同意，台灣更美麗，金門會更好。

卸任主委石兆瑉則提出3個願望，其一就是在吳興邦主委的協助，金門府會可以團結和諧；他也稱讚金門在楊鎮浯領導下，在全國項目拿下很多第一，希望楊鎮浯可以再連任；他也稱讚陳玉珍的成就已超越金門區立委，希望國民黨將陳玉珍列為不分區立委，他強調，金門人對得起國民黨，從來沒讓國民黨「漏氣」，而從離島的角色，金門需要一席不分區，來表達國民黨挺金門，我們挺國民黨。

今年7月才剛退休的吳興邦感謝朱立倫的賞識，願意把黨務服務的機會給他，吳興邦說，從朱主席勝選以來，他跑遍金門每個地方，了解鄉親都希望國民黨強、更團結，他說，接下來要推動同舟計畫，目前黨員名冊有6200位，但失聯有3千多位，未來會積極來推動；另外，四項公投議題，以後會採肥皂箱演講，深入民間讓民眾週知，希望黨意與民意相結合，讓國民黨更團結。

楊鎮浯表示，這次是主席親自來布達，加上親自到地方來宣講公投，讓人看了熱血沸騰，感覺國民黨戰鬥力回來了，他強調國民黨就是要走遍每個角落，跟人民在一起，未來要有能力掌握規則；希望大家能拼命拉票，一起站出來投票，讓公投都能同意。