高市地籍圖重測結果即起公告 民眾有異議可申請複丈

高雄市地政局近年辦理地籍圖重測，110年度地籍圖重測筆數達1萬1150筆，面積2310公頃，相關重測成果公告至12月3日止，土地所有權人如有異議，可向轄管地政事務所繳納複丈費申請異議複丈。公告期滿無異議者即屬確定，依法辦理土地標示變更登記，並以書面通知土地所有權人換領土地所有權狀。

地政局長陳冠福表示，日治時期地籍圖因年代久遠，紙圖伸縮、破損嚴重，且當時的製圖精度已不符現代需求；又數十年來，土地因人為或天然地形變遷，界址與原地籍不符，容易發生界址爭議，因此需辦理地籍圖重測。

地籍圖重測是依據「土地法」第46條相關法令辦理，重測時重新編定段界、地號，並以衛星定位接收儀及電子測距經緯儀等高科技設備測量，除提升測量精度，也一併解決地號雜亂無章現象。同時會一併清理、補建重測範圍內都市計畫樁位，使地籍圖與都市計畫圖一致，便於都市計畫規劃、土地開發，進而確保公私有產權，減少土地界址紛爭。

地政局110年辦理地籍重測地區，包括美濃區金瓜寮段及美濃段一小段；燕巢區深水段及湖子內段；梓官區茄苳坑段及頂蚵子寮段一小段；岡山區石螺潭段及白米段；內門區東勢埔段；阿蓮區土庫段一小段、崗山營段一小段及崗山營段二小段；路竹區三爺埤段；田寮區狗氳氤段及牛稠埔段等8區15段。

111年度地籍圖重測預計辦理地區有六龜區新威段；燕巢區深水段及尖山段；岡山區拕子段；內門區溝坪段；田寮區狗氳氤段；湖內區大湖段一小段、圍子內段、圍子內段一小段及圍子內段二小段；茄萣區頂茄萣段二小段及崎漏段一小段等7區12段，已辦理前期作業中。

土地所有權人接到地籍圖重測結果通知書後，如對重測結果有疑義，可在公告期間帶通知書、身分證明文件等向土地所轄地政事務所閱覽重測後之地籍公告圖及重測結果表、冊。