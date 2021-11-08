高市大樓店家聯合稽查 發現多項公安缺失

為避免大樓居住安全危機及隱藏治安死角，高市警、消結合工務、衛生等局處針對大樓、夜店實施公消、治安等聯合稽查，發現有安全門無法開啟等缺失，工務局將排入拆除程序。

高雄市政府警察局苓雅分局今天發布新聞稿表示，城中城大火事件後，為避免大樓存在居住安全危機及杜絕治安死角，市長陳其邁指示警察局聯合工務局、消防局、衛生局，針對治安、公安、消安及防疫4大面向，對轄內大樓進行治安、公安和消防安檢。

聯合稽查小組昨天規劃2場勤務，分別針對1處住宅大樓社區及1處餐酒館稽查。住宅大樓部分，稽查發現有樓層走廊堆放雜物、頂樓安全門加門鎖、樓梯間安全門無法開啟、住戶擅自設隔閘等缺失項目，由工務局開立安全檢查報告書並排拆；餐酒館稽查後，工務局也對其隔間、1樓樓梯木門拆除等缺失，開立安全檢查報告書並限期改善。

高市警察局長黃明昭表示，老舊複雜或無人管理為設設管委會的大樓不僅潛藏居住安全問題，更可能成為易藏身犯罪處所。盼針對大樓治安、公安和消防安檢進行全面體檢，以減少對治安威脅，提升公共安全。