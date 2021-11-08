快訊

國道一號3車連環撞 4人骨折、擦挫傷送醫

59萬即期疫苗引爭議 陳時中爆：原本要送160萬劑來！揭婉拒原因

高市大樓店家聯合稽查 發現多項公安缺失

中央社 / 高雄8日電

為避免大樓居住安全危機及隱藏治安死角，高市警、消結合工務、衛生等局處針對大樓、夜店實施公消、治安等聯合稽查，發現有安全門無法開啟等缺失，工務局將排入拆除程序。

高雄市政府警察局苓雅分局今天發布新聞稿表示，城中城大火事件後，為避免大樓存在居住安全危機及杜絕治安死角，市長陳其邁指示警察局聯合工務局、消防局、衛生局，針對治安、公安、消安及防疫4大面向，對轄內大樓進行治安、公安和消防安檢。

聯合稽查小組昨天規劃2場勤務，分別針對1處住宅大樓社區及1處餐酒館稽查。住宅大樓部分，稽查發現有樓層走廊堆放雜物、頂樓安全門加門鎖、樓梯間安全門無法開啟、住戶擅自設隔閘等缺失項目，由工務局開立安全檢查報告書並排拆；餐酒館稽查後，工務局也對其隔間、1樓樓梯木門拆除等缺失，開立安全檢查報告書並限期改善。

高市警察局長黃明昭表示，老舊複雜或無人管理為設設管委會的大樓不僅潛藏居住安全問題，更可能成為易藏身犯罪處所。盼針對大樓治安、公安和消防安檢進行全面體檢，以減少對治安威脅，提升公共安全。

警察 公安 衛生局

延伸閱讀

高市模範公車駕駛長選拔 投票可抽喇叭、禮券

忠山大廈住戶抱怨拆牆 高市府：逃生梯阻礙逃生太誇張

高市長輩打疫苗送有機米 陳其邁：無所不用其極打到你

高市警局長深夜突襲夜店 抓到3顧客沒打疫苗就進場

相關新聞

串連高雄五甲與前鎮要道 林欽榮：媽祖港橋一年內啟動改建

跨越高雄市前鎮河，銜接鳳山五甲及前鎮草衙地區的媽祖港橋，上下班尖峰時段車流量龐大，被判定為危橋，地方關注改建時間表，高雄...

高市模範公車駕駛長選拔 投票可抽喇叭、禮券

為提升公車服務品質與互動，高雄市交通局今起推出「110年模範公車駕駛長選拔活動」，12月31日前民眾都可以利用高雄ibu...

六堆之夜陳昇稱「走了三百年才六堆」 議員批不應為娛樂效果侮蔑

屏東縣府11月6日舉辦六堆300慶典in屏東重頭戲「族群融合世界六堆之夜」，邀請歌手同場飆歌，客家議員李世淦批，演唱30...

忠山大廈住戶抱怨拆牆 高市府：逃生梯阻礙逃生太誇張

高雄城中城大火後，高市府針對展開20年以上舊大樓公安稽查行動，經查苓雅區中華四路忠山大廈逃生梯被水泥磚牆封死，工務局在3...

商圈夜市券排隊惹民怨 議員：根本糟蹋人

高雄市10月推出200元振興券換400元商圈夜市券，活動引來大批排隊人潮，議員批市府配套不足惹民怨，今天在議會把副市長史...

高市長輩打疫苗送有機米 陳其邁：無所不用其極打到你

繼在大型餐廳、捷運站設施打站後，高市府為鼓勵65歲以上長者接種新冠肺炎疫苗，今、明兩天長輩到高雄長青中心接種站打疫苗，就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。