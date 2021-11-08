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新生代作家 張簡士湋「極南車站的電風扇」新書發表

中央社 / 屏東8日電

新生代作家張簡士湋，參與109年屏東縣作家作品集寫作計畫徵集，在評比中脫穎而出，在屏東縣政府支持下，出版屏東縣作家作品集「極南車站的電風扇」。

屏東縣政府將於13日下午2時「南國青鳥」舉辦新書發表會，歡迎民眾共襄盛舉。縣府文化處今天新聞稿表示，36歲的張簡士湋出生高雄，是新銳作家，善於撰寫小說題材，作品屢獲獎項。

張簡士湋目前在鐵路局服務，每天接觸形形色色的群眾，觀察旅人的啟程與歸途，也成為他創作的靈感，全書11篇短篇小說也是作家尋找自我出路的過程，讓讀者能在閱讀故事中，一同找到屬於自己生命的出路與感動。

文化處表示，109年屏東縣作家作品集寫作計畫，共收件散文、小說、新詩、報導文學等文類。經聘請專業評委，由張簡士湋拔得頭籌，獲得獎金新台幣15萬元並出版專書。

屏東縣政府為蒐集地方文學史料，全面整理保存並推廣當代文學作家作品，創造豐富多元文學作品，每年舉辦「屏東縣作家作品集」徵稿比賽，期盼為屏東地方文壇注入活水，以文字展現在地文化底蘊。

屏東縣政府

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