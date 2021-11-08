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高市模範公車駕駛長選拔 投票可抽喇叭、禮券

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市交通局今起至年底舉辦「110年模範公車駕駛長選拔活動」。本報資料照
高雄市交通局今起至年底舉辦「110年模範公車駕駛長選拔活動」。本報資料照

為提升公車服務品質與互動，高雄市交通局今起推出「110年模範公車駕駛長選拔活動」，12月31日前民眾都可以利用高雄ibus APP投票。交通局表示，除了利用APP中「今日搭乘評價」鼓勵駕駛外，投票也可抽市值8900元的串流喇叭和家樂福、全聯、統一超商等禮券

交通局長張淑娟表示，為了鼓勵公車駕駛提供更優質、貼心的服務，交通局每年都會舉辦模範公車駕駛長選拔活動，民眾除了投票外，也可在上下車時給駕駛口頭鼓勵。

劉姓駕駛員表示，自己開公車多年，就是把乘客當成自己的朋友，不少長輩都是固定搭乘的老乘客，平常上車就會話家常幾句，「這樣工作起來也比較快樂，老人家也需要有人說說話」。

為了讓年長者也參與選拔投票，交通局特地印製紙本問卷，放在四圍、鳳山、五甲長青學苑等處，方便未使用手機的年者者投票。

投票 公車 禮券

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